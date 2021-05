Diego Martínez, en su adiós: “Ha sido una decisión personal, no se ha hablado de números”

Ha llegado el final de un ciclo en el Granada CF, el más exitoso de su historia. Diego Martínez ha dicho adiós al club al que ha encumbrado en tres años mágicos. El gallego, que este viernes ofreció una rueda de prensa de despedida, ha agradecido el trabajo realizado por toda la entidad durante este tiempo. Además, ha querido dejar claro que se trata de una decisión personal y meditada en los últimos días que nada ha tenido que ver con el futuro mercado del club ni su salario en los próximos años. “Me he vaciado y es el momento de que el Granada consiga un nuevo impulso”, recalcó Diego.

Los primeros en hablar fueron Fran Sánchez y Pepe Macanás, dos de los hombres más cercanos a Diego Martínez tras la marcha de Antonio Fernández Monterrubio hace unas semanas. Ambos agradecieron la labor realizada por el técnico desde el primer día y se mostraron muy emocionados.

Fran Sánchez: “Los resultados de Diego están ahí. Nos comunicó su decisión ayer, solo nos queda agradecer todo el trabajo realizado desde el primer día. Creo que su trabajo aún no había terminado de caducar, como sucede con otros entrenadores que llevan mucho tiempo en un mismo equipo”.

Pepe Macanás: “Muchas gracias (entre lágrimas). A ti y a tu cuerpo técnico. Son muchas horas las que hemos compartido. Aquí siempre vas a tener tu casa. Mucha suerte donde vayas y estaremos pendientes de dónde estés tú”.

Luego tomó el turno de palabras el homenajeado. Acostumbrado a mantener siempre la calma, en esta ocasión tuvo que realizar varias paradas durante sus respuestas para evitar que la emoción se impusiera sobre sus palabras.

Primeras palabras: “Gracias a todos por venir. Sentir que estáis aquí conmigo (a los jugadores y miembros del club) es lo que más me llena. Yo quiero que sea un día feliz, porque ha sido fascinante. Pero también ha sido desgastante a nivel personal y profesional. Siento que mi ciclo ha llegado a su fin, debemos entregar el testigo y hacer que el GFC siga evolucionando. Entiendo que mi decisión pueda no ser compartida. Es muy difícil sentirse querido, no solo nosotros, también toda nuestra familia, y aquí lo hemos conseguido. Hemos juntado un grupo de jugadores que es extraordinario, pero llega a su fin. Hasta siempre, hasta luego. Siempre me van a tener a mi y a mi equipo técnico para lo que necesiten en lo personal. Necesitaba unos días para reflexionar. Esta decisión me ha costado muchísimo. En ningún momento ha habido una negociación económica con el club, ni sobre mi cuerpo técnico. No he hablado con ningún club, a día de hoy solo he hablado con el Granada y con mi equipo técnico. Mi decisión no tiene nada que ver con lo económico ni con otras ofertas de otros clubes”.

Qué necesitaba ofrecer el Granada: “Yo no he pedido nada ni exigido nada. Hemos tenido dos reuniones con Patricia y Fran. Es una decisión personal. Siento y entiendo que es lo mejor, es lo que debo hacer. He escuchado al club y a mi mismo. A partir de ahí he tomado la decisión. No es cuestión de hablar de detalles porque no se ha hecho. No ha sido cuestión de nombres ni de números”.

Entrenar o descanso: “Ahora mismo estoy sin equipo. Lo que pase a partir de ahí, quién lo sabe. Os garantizo que no he hablado con nadie, ni antes ni ahora”.

Lo que más valora: “Es difícil quedarse con una sola cosa. Un entrenador no puede sentirse tan querido. Seria injusto quedarse solo con una, me lo llevo todo, pero sobre todo el gran grupo que hemos formado estos años”.

Demora en la decisión: “Si lo hubiese tenido claro lo hubiera comunicado antes. Han sido reflexiones íntimas y personales. Uno tiene que ser fiel a sí mismo y a los valores que le guían. Esta situación es dolorosa, pero creo que el club también necesita un nuevo impulso porque nosotros nos hemos vaciado. Estaré desde la tribuna como un granadinita más, apoyando que el equipo siga creciendo”

Con qué se queda: “Lo que me queda más dentro son los momentos íntimos con mi gente, mis jugadores y el cuerpo técnico. Hemos tenido momentos extraordinarios ganando y perdiendo. El proceso es increíble. Un ascenso, clasificación para Europa, semis de copa, cuartos de UEL. Pero lo mejor ha sido el como. Fascinante y extraordinario

Cambio de Diego Martínez: “Yo llegué aquí en junio, han pasado tres años. Mis amigos me preguntaban que si estaba seguro de firmar, porque era un banquillo complicado. Me llena de orgullo ser el entrenador que más ha estado de forma consecutiva. Somos todos mucho mejores en lo personal y en lo deportivo”.

Lo que más echará de menos: “Todo. la conexión y la complicidad que hemos tenido todos juntos. (A los jugadores) No me miréis así que voy a llorar”.

Miedo de quedarse sin trabajo: “Esta profesión es riesgo y tomar decisiones en consecuencia. Si hubiera querido tranquilidad me hubiera quedado en casa”.

Cómo se lo dijo al vestuario: “Llevo evitando unos días el contacto personal con los jugadores porque me iba a ser mucho mas difícil analizar todo con objetividad. Los capitanes han sido los primeros en enterarse por mí. Ellos me dieron una sorpresa ayer tras enterarse y esos momentos íntimos son con los que me quedo”.

Afición: “Me hubiese gustado decir en esta rueda de prensa que estamos volviendo ya a la normalidad. Ojalá la noticia sea que los Cármenes se pueda llenar otra vez”.

¿Hay vida sin Diego?: “Los jugadores y los entrenadores vamos a pasar por los clubes, pero las entidades se mantienen. El Granada ha estado 87 años sin Diego Martínez y seguirá teniendo vida sin él, es el momento de buscar un nuevo impulso tras tres años. Cada decisión que hemos tomado ha sido a la par instintiva y analizada. Cuando uno hace eso con la mejor intención uno no se puede arrepentir de nada”.

¿Es Diego el mejor entrenador de la historia del GCF?: “Si vosotros decís que soy el mejor entrenador de la historia, es porque hemos hecho las cosas bien como equipo y es gracias a ellos (señala a jugadores y cuerpo técnico presente). Hemos dejado la camiseta en un lugar mejor, como decían los ‘All Black’, pero en el futuro esperamos que vengan otros jugadores y entrenadores que mejoren lo que hemos hecho”.

¿Se ve entrenado en España o fuera?: “Me veo con mi familia en la playa. Yo qué sé lo que va a pasar. Ahora necesito descansar y desconectar con mi familia”.

¿Regreso?: “Es al mismo tiempo un hasta siempre y un hasta luego. Este equipo lo voy a llevar siempre en mi corazón y no me voy a cerrar a nada”.