André Ferreira: "No podemos confiarnos porque la Liga es muy larga"

El guardameta portugués André Ferreira ha comparecido ante los medios en la mañana de este jueves con motivo del partido ante el Andorra que se celebrará este próximo domingo, correspondiente a la quinta jornada liguera en Segunda División.

Ferreira ha llegado este mismo verano a Granada para reforzar la portería tras la salida de Maximiano. El portugués, que parece haberse aclimatado a la ciudad en pocas semanas, ha afirmado que está "muy a gusto en Granada", tanto en el club como en la ciudad, y que su adaptación ha sido "muy sencilla", en parte gracias a la afición. "La gente me hizo sentir como en casa desde el primer día", ha añadido al respecto. Además, el idioma no ha sido un impedimento para él, tal y como ha confesado, pese a no haber estudiado español nunca: "Sabía algo de español antes de venir, sobre todo de películas, música y series".

Acerca de su papel en el equipo, al no haber tenido que intervenir demasiado, el portero se ha mostrado agradecido con la defensa, al tiempo que ha afirmado que no pierde la concentración debido al enfoque del trabajo en equipo: "Estoy muy contento por el dato de las porterías a cero, pero no solo tengo que defender, sino también orientar el balón, avisar a mis compañeros... No pierdo la concentración".

Sobre el inicio de temporada y el pleno de victorias, André Ferreira ha manifestado estar muy contento pero invita al equipo a no perder la concentración. "La gente vive el fútbol con ilusión y euforia, pero en el vestuario tenemos que ser más precavidos. Cuanto más eufórico sales, más oportunidades tienes de perder. No podemos confiarnos, la Liga es muy larga y la temporada va a ser difícil".

Para Ferreira, el romance entre el club granadino y los porteros portugueses tiene más que ver con el trabajo que con la casualidad: "La preparación de porteros ha mejorado mucho en Portugal fruto de los entrenadores de porteros", y espera que el casamiento sea feliz y longevo.

Por último, el arquero ha valorado la competencia con Raúl Fernández como algo positivo: "Si no fuera por Raúl, para mí sería muy difícil mejorar. Tener competencia en el entrenamiento hace que ambos saquemos nuestro nivel más competitivo y que tengamos que estar a tope".