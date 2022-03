Rubén Torrecilla: "He visto un cambio de mentalidad competitiva y ganadora"

Rubén Torrecilla ya ha tomado los mandos del Granada CF. Aún de forma interina, el hasta hace una semana entrenador del filial rojiblanco se ha encargado durante la semana de los entrenamientos y se sentará en el banquillo ante el Elche.

Cómo ve al equipo: "Estoy muy contento, orgulloso y feliz por lo que me han transmitido esta semana. Hemos trabajado muchos conceptos y han hecho un trabajo espectacular. No tengo la menor dudad de que mañana vamos a hacer un buen partido y vamos a ganar".

A qué va jugar: "Son días de estrés y tensión. De mucha responsabilidad. Llevo muchos años con Diego Mainz. Estamos convencidos porque trabajamos muy duro, desde que empezamos en la cantera y del equipo, lo único que te puedo decir es que va a competir y se va a dejar la vida. Le vamos a poner muy complicadas las cosas al Elche".

Cómo es de importante el ánimo: "El aspecto anímico es fundamental. Hemos hecho mucho hincapié en ello, le hemos hecho ver a los jugadores que son muy bueno. Es la única manera de sacar esto adelante. Son un grupo muy bueno que trabaja muy bien, y estamos convencidos de que lo vamos a sacar adelante".

Lesionados: "La plantilla la hemos encontrado muy bien. Tenemos un pequeño problema con Montoro, a ver si llega. He visto una implicación muy buena y eso es lo importante".

Plantilla de 27 jugadores: "Ningún entrenador quiere una plantilla larga. Al final hace tareas de once contra once y tiene que dejar a gente fuera. Hemos hablado con ellos, los hemos mentalizado, tenemos que rotarlos. Ellos los saben y están implicados. He visto un cambio muy bueno de ambiente y mentalidad ganadora".

Opinión de Francisco: "Francisco y yo hemos sido dos años compañeros. Tenemos muy buena amistad. Como entrenador lo admiro, porque ha sido como yo. Empezando en la cantera del Almería hasta llegar al primer equipo. Me alegro mucho por él, pero mañana no le voy a desear suerte. Los dos hemos salido del barro".

Afición: "Lo que nos vamos a encontrar mañana es un ambiente espectacular. La única forma de salir de esta es la unión entre afición y jugadores. No tengo ninguna duda de que la afición va a estar con el club, ya se nota por la calle. No tengo la menor duda de que el equipo va a ganar".

Qué necesita el Granada: "Principalmente concentración y competir. Defensivamente estar muy ordenados y a partir de ahí, transmitir. Ser un equipo correcto tanto en defensa como en ataque. Ellos tienen muchas variantes. Nosotros también, con jugadores expertos y con juventud".

Dos o tres centrales: "Soy un entrenador que me catalogan por un sistema. En el filial nos hemos adaptado mucho. No puedo decir mucho, porque le daría pistas a Francisco. No tengo ninguna duda de sistema ni de jugadores. Llevo viendo mucho tiempo a estos jugadores y tengo una idea muy clara, que muero por ella. Ahora ellos se tienen que adaptar a una forma de jugar, la forma que hemos planteado les gusta".

Baca y Machís: "Estoy muy contento con ellos. Los 27 jugadores en plantilla me han transmitido las ganas de competir. Yo no me voy a casar con nadie. El que tenga que jugar va a jugar".

Cómo esta personalmente: "Para mi es un orgullo, porque me retiré como futbolista en el Granada. Tengo recuerdos muy buenos, como el año en el que jugamos con el juvenil la Copa del Rey. Son muchos momentos muy buenos. La faceta del filial por el momento ha pasado y me tengo que centrar en el primer equipo".

Relación con Robert: "La relación ha sido muy buena desde siempre. No me pude despedir. Desde aquí desearle la mayor de las suertes, porque es una gran persona".