Rubén Torrecilla: "Pido perdón por no estar al nivel competitivo que se pide"

El técnico rojiblanco pidió perdón a los aficionados en la sala de prensa por la imagen que mostró el equipo ante el Levante y no quiso entrar a valorar las decisiones arbitrales que decantaron la segunda mitad.

Tocado fondo: "No. No creo que se eso. Mientras hay vida, hay esperanza. Ahora mismo estamos fuera del descenso, que para mi es importante. Quiero pedir perdón a la afición, a todos los que se han congregado hoy en Los Cármenes. Me siento muy jodido porque trabajamos muy bien. Habíamos planteado bien el partido durante la semana. Soy un luchador y voy a tratar de cambiar la dinámica. Que ellos crean, que es algo fundamental y al final estamos fuera del descenso. Hay que ver cómo queda el Cádiz mañana. Toca aprender y mejorar, haciendo hincapié en los errores".

Similar al partido del Rayo: "Decisiones que pueden hacerte quedar con un jugador menos y que se pongan 0-2... el equipo incluso con uno menos lo ha intentado por todos los medios. No es fácil ir al ataque y meterte en el partido. El aspecto psicológico es muy importante. El primer gol nos hace daño y el segundo, con la expulsión, te deja muy tocado. En casa todas estar circunstancias te aumentan la presión".

Qué se puede aprender: "No cometer errores. Se había trabajado la entrada en segunda línea de Morales, por eso hemos comenzado con tres atrás. Al final ellos han tenido el acierto arriba. Ese gol nos hace daño. Debemos minimizar las virtudes del rival para poder sumar".

Cómo está el vestuario: "Los jugadores son los primeros que están jodidos, al igual que cuerpo técnico. Yo estoy mal porque este escudo me duele. Al final son ellos y nosotros los que tenemos que intentar revertir esta situación. Quedarnos con lo malo que hemos hecho hoy y pensar en mejorarlo para el miércoles".

Cántico en contra de la directiva: "Yo estoy a disposición del club. Me estoy dejando la vida por mejorar a este equipo y darle sensaciones de que pueden conseguir la salvación. Hay que pedir perdón porque no estamos al nivel competitivo que se pide".

Grado de preocupación: "Se acercan rivales de la parte de abajo. Seguimos con un colchón de cuatro puntos, pero preocupación porque al final lo que me preocupa son la sensaciones del equipo. Que no compita en momentos puntuales es un problemas".

Penalti a Morales: "La jugada es decisión del árbitros. Hay una mano anteriormente en el área del Levante que no se pite. No me quejé por el penalti a favor ante el Rayo y no me quejo por el de ahora".