Rousselle y Tomàs, las bases en las que se debe sustentar el nuevo proyecto rojinegro

La nueva era del Covirán Granada ya ha arrancado y en el horizonte se atisba un verano ajetreado. Tras el descenso a la Primera FEB se prevé una renovación completa, o casi completa, de la plantilla. Las opciones de mantener a un núcleo amplio de jugadores de la temporada que recién acaba de terminar se antoja sumamente complicado, sin embargo, existen algunos efectivos que deben, o deberían, ser apuestas seguras para el regreso a la jungla de la segunda división.

Para mantener la esencia y el ADN del Covirán Granada, el club granadino debe apostar firmemente por la renovación de sus dos capitanes. Jonathan Rousselle y Pere Tomàs representan ese corazón rojinegro que debe latir más fuerte que nunca ante el reto de regresar lo antes posible a la ACB. Más allá de sus prestaciones, sumamente altas en el caso del base francés, mantener a ambos jugadores en la plantilla el próximo curso hará que la afición se sienta claramente identificada con dos efectivos que se han dejado la piel sobre el parqué por la elástica rojinegra.

Ambos jugadores ya expresaron su intención o su predisposición a continuar un año más en el Covirán Granada si así lo deseaba el club en su última entrevista concedida a GranadaDigital apenas unos días antes de medirse al Real Madrid en el Movistar Arena. El base francés aseguró que quiere jugar “en un sitio donde esté feliz”, un condicionante que claramente se cumple en Granada. Rousselle se ha mostrado sumamente agradecido por el cariño y, sobre todo, por la confianza que el club ha depositado en él desde que llegase a tierras granadinas en diciembre de 2023. El base venía de un momento complicado en su carrera, sin disponer de minutos y viendo el final de su trayectoria profesional cada vez más cerca. La llamada de Covirán Granada le permitió reencontrarse con su mejor versión y volver a ser un jugador clave en los planes de un equipo.

Eso sí, el francés puso un “condicionante” para su permanencia en Granada o, más bien, para su futuro. “El único objetivo que tengo es jugar para ganar algo, para irme del baloncesto ganando. No quiero pelear para no descender. Ese tipo de ansiedad en el día a día no lo quiero más. El próximo reto que tengo es este, ir a trabajar feliz y para conseguir algo porque quiero acabar de esa manera”. Los dos años de luchar por la permanencia en la ACB han hecho mella en Jonathan Rousselle. Era evidente que el jugador se sentía identificado con el club y con la ciudad y que, por lo tanto, ha sido uno de los más afectados por este descenso. Eso sí, pensando en la siguiente temporada, el Covirán Granada será cabeza de ratón y no cola de león.

En el caso de Pere Tomàs, el balear suma ya cuatro temporadas como jugador del Covirán Granada y predisposición para continuar por un quinto año es total. “Yo nunca me he escondido. No he hablado con nadie porque no es el momento, pero nunca me escondo. Estoy muy feliz aquí y no me importaría terminar mi carrera aquí”. El alero ha pasado por una temporada complicada en la que su disponibilidad y ayuda al equipo sobre el parqué se ha visto claramente reducida por una serie de problemas físicos. Es por ello que a Tomàs no le gustaría dar por cerrada su carrera sin aportar en la pista lo que realmente puede dar.

La predisposición de ambos jugadores por seguir luchando junto al Covirán Granada es clara. Ambos reconocieron ese “cariño al club y a la ciudad” y detallaron que “si hay que hacer un esfuerzo para quedarnos, lo haremos”. Con esta voluntad por parte de los capitanes rojinegros, el paso del Covirán Granada debe ser claro. Su renovación para la temporada 25/26 es más una obligación que una opción. Ambos deben ser las piedras angulares de la nueva era del club granadino.

