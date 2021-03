Roberto Soldado: “Ni mucho menos vamos a buscar un empate a cero en casa”

Roberto Soldado compareció en la rueda de prensa previa al partido ante el Molde junto a Diego Martínez. El delantero valenciano aseguró que está totalmente recuperado para salir de inicio si Diego Martínez así lo requiere.

Claves: “La clave es ser nosotros mismos, la identidad que tenemos como equipo. Sabemos que va a ser una eliminatoria muy igualada, si estamos en nuestra mejor versión podremos ir a por todas en la eliminatoria. Sabemos que hay muchos que no están disponibles pero vana a estar con nosotros. Es una eliminatoria muy ilusionante para nuestro club y la ciudad. Estoy deseando que se muestre el mejor Soldado ante el Molde.

Último debutante vivo: “Desconozco la forma de funcionar del resto de equipo. Sabemos lo que somos nosotros y lo que nos ha hecho legar hasta aquí. Nos enfrentamos a un club al que eliminaron en la ultima previa de Champions, va ser muy duro”.

Estado físico: “Mi lesión pasó hace ya un mes. Poco a poco he ido teniendo minutos. Para el partido estoy disponible al cien por cien y voy a hacer todo lo posible para ayudar a mis compañeros. Ojalá pueda tener muchos minutos para conseguir un buen resultado”.

Jorge Molina: “Tiene un mérito increíble lo que hace. Lleva 4 o 5 partidos jugando todos los minutos. No sé si yo le he ayudado, creo que el nos ayuda más a nosotros por los valores que tiene dentro y fuera del campo. Es un ejemplo de ambición y lo demuestra en este equipo. No hace falta decir la edad porque lo que hace tiene mucho mérito.

180 minutos: “Jugamos el primero en nuestro campo. Ni mucho menos vamos a buscar el cero cero para esperar al partido de vuelta en el que tendremos más jugadores. Vamos a salir a hacer nuestro mejor partido”.

Rol dentro del vestuario: “Puede ser que esté yo más nervioso que ellos porque me quedan menos posibilidades de jugar mas eliminatorias así. Esto es un premio y hay que disfrutarlo. Cuanto más lo disfrutemos, más posibilidades vamos a tener de pasar. También tenemos que ser inteligentes y apoyarnos en la fuerza que nos van a transmitir nuestros compañeros en la grada para dar el 120%”.