Roberto Carballés vence a Shapovalov y se cuela en tercera ronda de Roland Garros

El tenista granadino Roberto Carballés se ha clasificado para disputar la tercera ronda de Roland Garros después de vencer al canadiense Denis Shapovalov en cinco sets (7-5, 6-7(5), 6-3, 3-6 y 8-6) a lo largo de cinco horas de un partido muy igualado que se ha decantado en la manga de desempate.

Cinco horas exactas ha durado un duelo en el que Shapovalov dispuso incluso de dos bolas de partido, con 5-4 y 6-5 del quinto set, pero Carballés fue un muro y se sobrepuso a las dificultades para terminar llevándose el desempate desbancando a una de las promesas del tenis en el continente americano.

Carballés peleará este sábado por un puesto en octavos de final del Grand Slam parisino ante Grigor Dimitrov.

5 hours later… @Robertocarba93 takes out Shapovalov 7-5 6-7(5) 6-3 3-6 8-6 to reach the third round in Paris.#RolandGarros pic.twitter.com/umkrBnOmoH

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 1, 2020