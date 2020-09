Roberto Carballés cae eliminado de forma contundente en el US Open

Roberto Carballés no consiguió pasar de la segunda ronda del US Open. El granadino no pudo hacer demasiado frente al estadounidense Jeffrey John Wolf, que se llevó el triunfo por la vía rápida. La segunda manga pudo ser el punto de inflexión para cambiar el rumbo del partido, pero Wolf no cedió.

El primer set reveló rápidamente que las cosas no iban a ser sencillas para el representante español, pues el estadounidense se lo adjudicó con un tajante 6-2. Carballés dio un paso adelante y mejoró su juego en el segundo set. El 3-0 inicial a su favor era una reacción sobresaliente pero su rival puso todo cuesta arriba con un 6-4 en el set más igualado del encuentro.

El 6-3 de la última manga finiquitó el compromiso. El granadino compitió con suficiencia pese a la dificultad. Jeffrey John Wolf pasó así a la tercera ronda del abierto estadounidense en su primera participación en un Grand Slam. El jugador de 21 años es una de las sensaciones del torneo. Alejandro Davidovich, Roberto Bautista y Pablo Carreño son los representantes nacionales que pelearán por un hueco en los octavos de final.