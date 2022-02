Robert Moreno: "Yo no tengo que decidir si el partido ante el Cádiz es una final para mí"

Robert Moreno reconoció ante los medios de comunicación que el equipo sigue sin tener la confianza necesaria en momentos puntuales del partido y lamentó todas las ocasiones falladas en la segunda mitad.

Diferencia de acierto: "Creo que la primera parte no hemos entrado todo lo bien que deberíamos. El Villarreal ha cambiado el planteamiento y con la lesión de Gonalons hemos intentado cambiar la estructura. En la segunda parte, con el 0-2 en contra hemos apostado con la línea de tres con dos carrileros para tener una cobertura detrás. De esa manera el equipo se ha merecido más. El resultado es más abultado de lo que debería.

Polémicas: "Me declaro incapaz totalmente para decir lo que es penalti o no. Me fío de los árbitros, ellos son los que lo saben".

Más ocasiones: "Las ocasiones se han generado como estaban planteadas. Había una determinación para atacar la profundidad. Hemos perdido cuatro o cinco ocasiones. Es complicado ante el Villarreal plantearse ante el portero en mano a mano, fallar y aun así pretender ganar".

Planteamiento defensivo: "Queríamos ser fuertes desde la defensa y tirar de transiciones. Se hace un planteamiento y luego se cometen errores. Quisimos jugar en largo para no correr riesgos cerca de la portería. No ha salido. Hemos tenido la jugada del penalti, que tenemos que ver lo que ha pasado. En el segundo gol es una desgracia que se chocan nuestros dos jugadores".

Descenso apretado: "Más que desde abajo, la presión es de la dinámica de no ganar. Se genera duda y esa no te permite tener el atrevimiento de probar cosas diferentes. Seguimos fuera de descenso y hemos pasado un ciclo de partidos complicados. Tenemos las ganas de volver a la senda de la 'no derrota' por lo menos para seguir sumando".

Tensión con Emery: "Es tensión propia del fútbol. Nada que tenga importancia para mi".

¿Final ante el Cádiz?: "Es un partido de fútbol. No sé si final para mi... Si eso es así, no lo tengo que decidir yo".

Lesión de Gonalons: "Max aún no sabemos del todo cómo está, pero sí parece que es rotura".