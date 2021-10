Robert Moreno: "Tener a todo el público nos debe ayudar más"

Robert Moreno ha atendido a los medios de comunicación antes del partido ante el Sevilla de la octava jornada de Liga. El entrenador rojiblanco, que se encuentra en la cuerda floja por sus resultados, asegura que se siente respaldado por el club y por sus jugadores. Además, ha pedido el apoyo de la afición.

Concentración: "La decisión se ha tomado muy bien. Creemos que todo lo que pueda empujar al equipo a conseguir buenos resultados es positivo. Hablándolo con los capitanes, hemos valorado también lo que nos está pidiendo la afición y vamos a atender al primer gol que van a marcar ellos con la llegada al estadio".

Lesionados: "Tenemos a algunos jugadores que están tocados y estamos pendientes de la evolución, entre ellos Domingos. Iremos viendo estos días, pero no están descartados".

Qué falla en los últimos minutos: "Obedece al espíritu que tiene el equipo y las ganas que hay de regalarle una victoria a la afición. Las hipótesis no sirven, aunque si quitásemos esos minutos finales estaríamos en puestos de Europa League. El deseo del club de regalarle una victoria a la afición que nos libere de esa presión nos ha hecho cometer errores. No vamos a encontrar un patrón exacto. Trabajamos los errores que cometemos como profesionales que somos".

Qué se juega Robert Moreno ante el Sevilla: "A nivel interno estamos todos súper unidos. Veo a la cara a los jugadores y los veo muy convencidos de que tenemos cerca ese buen resultado que haga quitar un poco esa presión y tensión que se percibe. Tengo la sensación que lo vamos a conseguir con la afición cerca, que es el hecho diferenciador que tiene este club. A nivel interno solo tenemos deseo de mejorar y regalar victorias a la afición".

Planteamiento: "Vamos a tratar de cuando ellos tengan el balón se lo compliquemos lo máximo posible. Es un equipo que está jugando Champions al máximo nivel, con grandísimos jugadores muy difícil. Con el trabajo que hemos hecho trataremos de hacerle daño a nivel ofensivo".

Afición: "No tengo ninguna duda de lo que va a hacer la afición el domingo. Tenemos una afición exigente, como debe ser, pero también se lo deja todo por el equipo. Escuchar el himno a capela emociona. No tengo que pedirle nada a la afición, pero ellos deben ser conscientes de la importancia que tienen. La temporada va a ser larga, con momentos buenos y otros regulares. Ahora estamos en uno de esos. Estoy seguro de que durante todos esos momentos la afición va a ser importante. Los esperamos a todos el domingo, tanto si las cosas van bien como van mal. La afición te lleva en volandas, cuando digo que marca un gol es una realidad".

Virtudes del Sevilla: "Es un candidato a la Liga. Va a estar entre los tres o cuatro primeros puestos. Tienen un súper entrenador con patrones de juegos muy claros. Tienen talento que desborda en cada una de las posiciones y eso nos obliga a realizar un partido casi perfecto".

Rotaciones: "Hemos tenido tiempo suficiente de descanso, excepto los que no han podido entrenar por golpes o contusiones. El resto en principio están bien y de aquí al domingo veremos quiénes son los que están mejor. Esperemos también no tener que hacer un cambio obligado en los primeros minutos".

Ánimos de Robert Moreno: "Yo estoy centrado en el Sevilla y en mis jugadores. No siento ese tipo de situaciones. Cuando les miro a los ojos para preparar el partido veo una unión a nivel interno que me gustaría que también viese el aficionado. Estamos pasando un bache inicial, nos tiene a un punto de la salvación. Tras el domingo aún quedarán 90 puntos por disfrutar. Somos todos una familia. Todo lo demás es accesorio".

Lopetegui: "Me parece que hace un gran trabajo. Tiene una identidad y buenos patrones. Ha mantenido a su equipo con opciones de poder pelear la Liga. Hace una labor encomiable y digna de admirar. Lo conocí hace poco en Madrid y me pareció un tipo amable y cercano. Nos une el pasado de haber sido seleccionadores y con una salida un poco rara. Solo me queda desearle suerte, pero a partir del lunes".

Elementos a mejorar: "Evidentemente que hay cosas que tenemos que corregir, porque no estaríamos como estamos. La percepción que tenemos a nivel interno es que han sido pequeños detalles puntuales. Excepto el día del Rayo, el equipo ha competido en todos los partidos. Al final los responsables somos todos, en conjunto para lo bueno y lo malo".

Inercia negativa: "En el fútbol hay dinámicas que se deben cortar. Te llevan a ser más valiente o más retraído en algunas situaciones. Jugar en casa te debe dar ese plus de atrevimiento y de dar un esfuerzo más en la jugada decisiva del partido".

Arbitraje: "Los árbitros como personas y profesionales que son tratan de hacerlo todo lo mejor posible. No creo que ninguno busquemos el error. Al final entiendo que harán su análisis y se darán cuenta si han estado más o menos acertados, como hacemos los entrenadores".