Robert Moreno "Tendremos que sudar sangre para conseguir cada victoria"

Casi 20 días después del último partido que disputó el Granada CF en LaLiga, precisamente la única victoria que los rojiblancos han conseguido hasta el momento, el conjunto de Robert Moreno vuelve a la competición con las pilas cargadas. El técnico catalán reconoce en rueda de prensa que toda la plantilla está a un gran nivel tras el parón de selecciones y confirma la disponibilidad de Ángel Montoro para el encuentro de este viernes 22 de octubre ante Osasuna. Además, el entrenador asegura que los próximos encuentros del conjunto granadino son fundamentales al tratar de equipos de "nuestra liga" y matiza que "no hay nada fácil, en cada victoria habrá que sudar sangre para conseguirla".

Bajas en el equipo y estado de Ángel Montoro: "Últimamente estamos jugando con dos en el centro del campo a Ángel lo hemos considerado más de media punta y si que está disponible. Paró unos días más por precaución que por una lesión en sí, así que sí que contamos con él. En el centro del campo tenemos alternativas para esas dos posiciones. Dependiendo lo que necesitemos arriba consideramos un perfil de jugador u otro".

Peligros de Osasuna: "Son un equipo que juega muy directo que tiene una pieza clave que es Kike García, es quien recibe todos los balones y quien da continuidad al juego. Son un equipo joven y físicamente exige mucho a cualquier rival, con envergadura por lo que tienen mucho peligro también a balón parado y además viene de una dinámica muy positiva. Ese aspecto es el más peligroso porque esa dinámica es la que puede hacer que ganes un partido en el último minuto, porque te lo crees. Nosotros hemos tratado de analizar sus virtudes y sus defectos y vamos a ver si la estrategia de partido nos sirve para minimizar esas cosas que hacen bien y que aparezcan nuestras cosas buenas, trataremos de ser mejores".

Darwin Machís: "Está en el punto que todos esperábamos después de un comienzo un poco complicado. Desde el primer momento el ha insistido en trabajar y hacer las cosas que debía para ponerse a la disposición del equipo, pero las lesiones no se lo han permitido. Ahora sí está en el punto en el que todos los granadinistas lo quieren ver y al nivel que ha demostrado los últimos dos años".

Cambios en el once: "En cuanto ha descansos en muy diferente porque el ciclo es totalmente normal. Hemos tenido suerte con los horarios. Vamos a ver cómo están los jugadores, ahora empiezo a ver a todo el mundo muy buen, la competencia sube y lo vamos a decidir por multitud de factores. No solo dependerá del descanso, sino también del tipo de rival"

Diferencia entre equipos por su actuación en los minutos finales:" Ni me asusta ni considero que sea un trauma que hayamos perdido varios partidos en los minutos finales. Analizando como se habían dado esas acciones no hay un patrón de comportamiento. Todos deseamos que no vuelva a pasar y creo que es algo que está superado y si se repite esperamos que sea al revés, que podamos cambiar tendencias".

Santiago Arias: "En octubre del año pasado tuvo una lesión muy grave, ha conseguido volver a sentirse bien y es de ese grupo de jugadores que comenzó la pretemporada con un proceso de adaptación y ahora está entrenando muy bien. Y está en un punto óptimo de rendimiento y ahora dependerá de mi decidir quién es el idóneo para cada partido, porque Quini también lo está haciendo muy bien".

Calendario apretado con encuentros ante equipos de un nivel similar al del Granada: "Una de las cosas que ha hecho bien Osasuna es que en los enfrentamientos directos con equipos de nuestra liga ha ganado. Nosotros nos vamos a enfrentar a equipos que teóricamente son de nuestra liga y son los partidos en los que tienes que tratar de ser consistente y sumar puntos. Vamos a tener muchas finales hasta final de temporada, no hay nada fácil, cada victoria hay que sudar sangre para conseguirla".