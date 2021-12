Robert Moreno: "Si nos respetan las lesiones podremos alcanzar el objetivo mínimo de la permanencia"

Tras tomar un poco de aire con la victoria ante el Alavés, el Granada CF ya tiene ante sí una nueva "final". Los rojiblancos viajan a Cádiz con la necesidad de sumar otro triunfo más que los aleje poco a poco de la zona de descenso. Robert Moreno ha analizado al próximo rival de su equipo, ha hablado sobre las lesiones y sobre el difícil tramo que se le presenta al conjunto granadino con cuatro partidos en diez días. Sobre este asunto ha asegurado que "obviamente hago mi cávalas sobre quién jugará cada partido y a qué jugadores podré recuperar".

Estado físico del equipo: "Aporta tranquilidad la victoria los cinco minutos siguientes después del partido. Hay que seguir sumando puntos, el lunes tenemos una nueva oportunidad y vamos a ir a por ello. El equipo está bien, a pesar de las bajas, está con muchas ganas y saben que será un partido difícil porque no enfrentamos a un equipo con las mismas urgencias que nosotros"

Descartes: "Tenemos la duda con Víctor que parece que no ha arrancado como esperábamos y queremos ser cautos. El resto está disponible salvo Darwin, Rochina y Domingos Duarte "

Pocos goles: "Analizas un poco al rival y ves que en el aspecto defensivo son muy buenos. Eso hace que no sea fácil marcarles goles, aunque en los últimos partidos hayan recibido. Son un equipo que con el 0-0 defienden muy bien y entiendo que van a tener muchas ganas de ganar su primer partido en casa y será un encuentro muy competido".

Álvaro Cervera: "Entiendo que los entrenadores lo que hacemos en momentos de tensión y no valorar el trabajo que ha hecho Álvaro en Cádiz sería una falta de respeto, por perder tres partidos no pasan a ser un mal entrenador. Cuando venimos de esa situación en la que encadenamos. varias derrotas, creo que hacer cambios te puede llevar a crear más confusión. Lo que te ha dado éxito en el pasado porqué no lo va a dar en el presente. Ellos van a usar lo que les ha hecho llegar a donde están ahora que es en Primera División"

Margen de mejora: "Siempre se puede mejorar. Hemos conseguido superar bajas importantes en el grupo, por eso tiene más mérito el otro día contra el Alavés. La constante de ser competitivo la ha ido manteniendo. Esto no va de tener controlado o no el encuentro, va de ganar partidos y el equipo ha competido siempre. Tenemos muy claro cuál es nuestro camino y por un mal resultado no cambia. El que haya más o menos lesiones si que hay un punto de mala suerte y es algo que influye. Si nos respetan las lesiones podremos alcanzar el objetivo mínimo que es la permanencia".

Cuatro partidos en diez días: "El discurso oficial es decir que solo piensas en el siguiente partido, pero no hay ningún entrenador que no piense que tiene cuatro partidos en diez días. Obviamente yo hago mis cávalas sobre qué jugadores usar en cada encuentro y ya pienso en cuáles voy a poder recuperar para los siguientes encuentros".

Continuidad de Raúl Torrente: "Todos los disponibles están para jugar y lo de Raúl es una decisión que hay que tomar. No lo voy a alabar más que no quiero que se lo crea demasiado y se relaje. Es maravilloso para nosotros poder sumar a jugadores de la cantera que no pueda aportar cosas".