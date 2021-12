Robert Moreno: "Queríamos usar lo del jueves como impulso este domingo"

Resumen: Hemos hecho un partido muy completo. Hemos hablado en el campo y muy contento por darle una alegría a la afición y a nosotros mismos.

Mejor visión del equipo: El paso adelante que hemos dado en la segunda parte. La seriedad y el sacrificio de todos. Hemos sido agresivos. Los jugadores creen en este equipo y si acompañan los resultados es genial. 19 puntos a falta de dos partidos para

Molina: Es una excepción. No se puede creer que es una norma para cualquiera. A nivel personal y profesional es una bellísima persona por todo lo que transmite a compañeros y jugadores más jóvenes. No alcanzan las palabras para definir a un profesional de ese nivel.

Sensaciones: El fútbol es eso. Con diferencias, pero lo que pasó el jueves si es a favor es maravilloso, pero cuando pasa en contra parece que se viene todo abajo. Nosotros a nivel interno seguimos súper unidos. Nos sabe muy mal por la gente lo del otro día. Lo damos todo en todos los partidos y creo que forma parte de la grandeza.

Dramatismo: No puedo valorar si ha habido un dramatismo excesivo o no. He estado muy centrado en el . Tras el jueves dijimos 'vamos a utilizar lo de anoche para dar un empuje el domingo'.

Neva: Nos ha dicho que se sentía vacío de energía. Cuando ha salido nos ha dicho que estaba mejor. Hemos intentado protegerle.

Lesionados: Perdemos a dos jugadores más por acumulación de tarjetas y no recuperamos a ninguno. Si tenemos que tirar de jugadores del filial, lo haremos.