Robert Moreno: “Veo el vaso medio lleno, solo faltan los resultados y seguro que ante la Real llegan”

Nueva oportunidad para el Granada CF para sumar la primera victoria de la temporada. Los rojiblancos afrontan la sexta jornada estando en puestos de descenso, aunque esto es algo que no preocupa a Robert Moreno, de momento, y que ve como algo “anecdótico”. El técnico catalán ha hablado sobre el planteamiento del partido ante la Real Sociedad y ha tratado de matizar sus palabras tras el encuentro ante el Barcelona donde dijo que si el club lo llamaba para entrenar se iría de rodillas.

Cómo de contento acabó en el Camp Nou: “A diario veo pasos adelante, en el Camp Nou se vieron detalles que tenemos que mejorar. Todo lo que hicimos durante la semana apareció, se vio claramente. Lástima por el ultimo minuto, pero veo el vaso medio lleno y creo que mejoramos cada día, solo faltan los resultados y seguro que mañana llegan”.

Granada en puestos de descenso: “Ni lo sabíamos que estamos en descenso, por lo que no es importante para la preparación del partido. Es hasta anecdótico que se valore eso, si me dices que es en la jornada 38 sí que deberíamos preocuparnos, pero estamos en la jornada cinco y no le damos ningún valor”.

Planteamiento similar al encuentro frente al Barcelona: “Cuando nos estén atacando y estemos cerca de nuestra portería nos vamos a parecer mucho. Evidentemente vamos a tratar de generar mas ocasiones que las del otro día, que solo generamos tres. Tratar de tener algo más de protagonismo con el balón y ganar, que espero que en eso también se diferencie”.

Estado físico de los jugadores: “El único que tiene una lesión que estamos acabando de ver su estado es Eteki, el resto solo tenían sobrecargas y están bien”.

Minutos finales donde se pierden puntos: “Trabajarlo es muy difícil porque no hay posibilidad de ponerte en un contexto parecido, es algo que comentamos y los jugadores tratan de mejorarlo. Es fútbol, se están dando estas circunstancias desgraciadas. Los partidos de Valencia, Betis y Barcelona son situaciones diferentes si las analizas en el detalle”.

Cambios en el once titular: “Tenemos muy poco tiempo de recuperación, ahora vamos a entrenar, veremos como están hoy y en base a eso decidiremos que jugadores partirán de inicio”.

Claves para ganar: “La Real Sociedad es un equipo que a nivel ofensivo está trabajadísimo y que tiene un nivel altísimo por lo que vamos a necesitar un nivel de concentración en defensa igual o mayor que en el partido contra el Barcelona. Vamos a tener que estar muy eficientes en las ocasiones que consigamos generar”.

Debut de Sergio Escudero: “Ha dado un buen nivel y durante el partido, después de tanto tiempo sin jugar, se fue acumulando esa fatiga. Es un jugador que nos va a aportar esa experiencia después de tantos años en el primer nivel”

Real Sociedad: “Tiene muchos lesionados, pero tienen una buena plantilla y pueden hacer un once muy competitivo. Esa plantilla les hace muy peligrosos. Esta alineación no se habrá dado hasta ahora, pero todos los jugadores han estado sobre el campo y pensar que por esas bajas el partido va a ser más fácil es de ser ilusos”.

Palabras tras el partido ante el Barcelona: “Lo que dije es si me llama el Barcelona cuando este sin equipo. Cuando eres sincero y dices lo que sientes se puede llegar a malinterpretar, pero creo que es una evidencia. Todo el mundo tiene al club de su vida, se puede entender que pueda ser un sueño para mí entrenar al equipo de mi ciudad. Me siento súper integrado en Granada, estoy trabajando todas las horas que hacen falta y más. Si se quiere hacer daño con esto, se puede hacer, pero trato de ser sincero, es lo que pensaba en ese momento”.