Robert Moreno: "El partido del Bernabéu se presenta difícil, pero no imposible"

El entrenador del Granada CF, Robert Moreno, ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido de este domingo a las 21:00 horas. En ella, el técnico rojiblanco ha resaltado las virtudes del Real Madrid y ha explicado la confección del equipo tras el mercado de invierno.

Preguntado por su rival, que viene en una situación algo delicada tras caer eliminado de la Copa del Rey, el preparador nazarí ha asegurado que nunca es un buen momento para enfrentarse a un equipo así: "No se puede hablar de un Madrid malo, sino de uno menos bueno. Lo lógico y lo normal es ir al Bernabéu y perder, entra dentro de la mayoría de casos". Tampoco dejó de alabar Benzema, a quien califica como un futbolista que cambia a su equipo.

Sin embargo, no pierde la ilusión. "El partido se presenta como difícil, pero no imposible", ha comentado, añadiendo que "hemos demostrado que contra los equipos grandes somos competitivos". Además, ha recuperado el choque de la primera vuelta, describiéndolo como "el mejor Madrid de la temporada, ya que aquel día hicieron un partidazo".

Si cabía la duda de que Luis Suárez no iba a estar disponible después de haber jugado con su selección, Moreno las ha despejado con rotundidad. "Está bien. Deben pasar muchísimas cosas para que se pierda un partido, y contamos con él para el domingo". También ha destacado que el parón de dos semanas les vino bien para "afianzar y corregir cosas que habíamos dejado de hacer respecto al ciclo positivo de partidos".

Con el mercado de fichajes acabado y con una plantilla ya, o casi, definitiva, el míster ha dejado entrever su gusto por haber ejecutado más salidas: "Tener más de dos jugadores por puesto sobredimensiona la plantilla y te lleva a situaciones que no son deseables". Sin embargo, ha afirmado que los que están van a trabajar duro para ganarse los minutos. "Ellos optan, de manera positiva, por seguir compitiendo, y hay que respetarlos".

Asimismo, ha hablado de los fichajes y las ventas del club. Respecto a los primeros, Moreno les ha quitado presión, especialmente a los jóvenes, exponiendo que "vienen a una liga que no conocen, donde el ritmo es diferente. Tienen muy buena pinta, pero desde ya os digo que no van a ser la solución y los que van a cambiar al Granada en lo que queda de temporada". Por lo tanto, "hay que ayudarles, pero son los veteranos los que tienen que tirar para adelante".

También ha tenido tiempo de destacar las virtudes de sus nuevos pupilos. De Arezo ha comentado que "es un delantero que tiene mucho gol y que nos va a aportar algo diferente en ataque". Respecto a Petrovic, que "maneja bien el balón, sabe posicionarse y es fuerte físicamente". Por último, ha declarado que tanto Mirto como Raba son algo más maduros debido a las situaciones de su carrera.

Antes de finalizar la comparecencia, el entrenador rojiblanco ha recalcado la importancia de Darwin Machís en el club, pues "es un jugador que ha marcado una época". No obstante, le ha tirado un dardo, lamentando que, "como entrenador, no he tenido al mejor Machís. Lo mejor era buscar una solución buna para todos". También ha tenido palabras sobre Abram, de quien asegura que le perjudicó la buena labor de Torrente en el eje de la zaga.