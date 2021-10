Robert Moreno: "Mejoramos, pero aún es insuficiente"

El técnico rojiblanco considera que el Levante no ha cambiado tanto su estilo de juego pese a no contar con el mismo entrenador que empezó la campaña. Espera un rival correoso y es consciente de que para poder sumar los tres puntos hará falta un punto extra en el equipo que aún no ha llegado.

Levante: "El Levante conserva los patrones claros que tenía en temporadas pasadas. Es un equipo bien trabajado y mantiene una idea de juego pase lo que pase. Atraviesa un momento difícil como para todos los que estamos abajo. A pesar de ponerse por detrás, son capaces de poner al rival en apuros. No será fácil".

Mejora: "No es suficiente porque no ganamos. Esto va de ganar o perder. Necesitamos victorias. Hacemos lo que hacemos porque entendemos que es la mejor manera para llegar a ello. Tenemos que hacer algo más, a nivel táctico, entrega… Todo".

Semana clave: "No creo que sea una semana definitiva. Son dos partidos fuera, Levante y Espanyol. Es complicado como todas las salidas".

Lesionados y cansancio: "Los del otro día están bien y no hay cambios con las bajas. Hasta después del parón no vamos a recuperar a nadie. Eteki y Gonalons avanzan bien; los tendremos pronto. Domingos e Isma evolucionan y tenemos la esperanza de que estén antes de lo que creíamos".

Gritos de dimisión: "Tenemos que ganar los dos próximos partidos. Es parte de la situación que ocurran esas protestas. La gente quiere ganar y expresa su enfado como considera. Hay que centrarse en trabajar para ganar y que sean felices. Quiero que todos empujemos en la misma dirección".

Montoro: "Puede jugar en doble pivote en determinados contextos. La calidad de Montoro, sobre todo en la mediapunta, puede ayudar en el centro y llegar a zona de remate. No ha marcado, pero ha tenido varias. Tiene último pase y es inteligente a la hora de emprender la presión. A veces le desgastamos mucho en el doble pivote en tareas que le alejan de la portería"

Suárez: "Hay dos opciones. Tira buenos desmarques en profundidad, puede caer a los dos lados. En banda está más limitado, pero puede jugar bien por su golpeo. Pero hay otros con buen rendimiento en ese puesto como Machís, Soro, Puertas o incluso Escudero. Estamos contentos con Luis en el día a día y nos dará grandes alegrías".