Robert Moreno: "Me gustaría que 2022 no sea una montaña rusa"

El entrenador del Granada CF, Robert Moreno, ha repasado la situación de la plantilla tras los casos confirmados de coronavirus, que se suman a una lista de bajas que ya de por sí es extensa. Aun así, también hay buenas noticias en el seno de la plantilla rojiblanca.

Bajas: "Estamos bien dentro de lo malo y la situación que nos toca, creo que hemos tenido suerte. Todo el mundo está ganas de poder estar ayudando y esperamos que todos se recuperen pronto. La gran alegría es tener a Domingos Duarte de vuelta en la convocatoria del partido".

Cambio de planes por el virus: "La verdad es que poco. El primer día fue de vuelta al trabajo. El resto de sesiones hemos hecho trabajo en grupo cuando los teníamos a todos controlados. A nosotros no nos ha modificado mucho el día a día".

Otros equipos quieren suspender la jornada: "Sinceramente no lo he analizado. Es algo que no puedo controlar ni manejar, siempre me intento centrar en la situación que hay. Debemos preparar los entrenamiento lo mejor posible. Cada uno tendrá su opinión y es difícil contentar a todos. Lo más importante es tener un criterio definido para que estemos en las mismas circunstancias. Será complicado que se suspendan partidos teniendo en cuenta lo apretado del calendario. Los que tengan la mala suerte de coger el Covid, pues como si fuese un lesionado más. Nosotros estamos acostumbrados a lidiar con las lesiones".

Confirmar los positivos: "Me tenéis que permitir que respete la intimidad de los jugadores y los técnicos. Los temas médicos, si el jugador no da el visto bueno, no podemos decir nada".

Deseo de año nuevo: "Me gustaría que 2022 no sea un montaña rusa. Posiblemente tengamos momentos complicados de calendario. Cuando juegas con los equipos de arriba corres el riesgo de tener malos resultados. Hemos encontrado ya los automatismos en los que no tengo que corregir casi nada. Me gustaría que hubiera sido más rápido, pero al fin y al cabo son procesos complejos a los que todos nos tenemos que adaptar. Tenemos unos puntos que no nos pueden dar relajación".

Rival: "El Elche es un equipo que con su entrenador empieza a tener una idea de juego muy clara. Francisco está imponiendo su estilo".