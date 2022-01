Robert Moreno: "La primera vuelta ha sido positiva, tenemos buenos números"

Robert Moreno reconoció en rueda de prensa que el equipo no estuvo fino pese a contar con un jugador más sobre el terreno de juego durante toda la segunda mitad. El técnico rojiblanco considera que el parón de Navidad no le ha venido bien al equipo.

Qué ha faltado: Siempre que te pones con un jugador más durante tanto tiempo lo que se espera es sacar provecho de ello. Ellos han defendido bastante bien. No era nuestro día, no hemos estado fluidos e incluso en algunas ocasiones he visto peligrar el resultado en la segunda parte. Lo que se espera es ganar, pero no puedo dar por malo el empate. Nos ha faltado claridad, pero teníamos que haber generado algo más. Nos han hecho transiciones peligrosas. Hoy le habíamos pedido al equipo reaccionar, ya que con esa racha buena hay veces en las que te relajas un poco, y creo que hemos tenido un buen partido. El punto es bueno, les mantenemos a siete puntos, son un rival directo y son seis jornadas seguidas puntuando.

Primera vuelta: La valoración es positiva. 23 puntos a mitad de curso cuando el objetivo es la salvación creo que son bueno números. Pero, sobre todo, buenas sensaciones para seguir luchando por la permanencia.

Falta de ideas: Ha faltado fluidez, que es normal tras un parón, aunque sea de cinco días. Tenemos que analizarlo con profundidad en los próximos días.

Pocos cambios: El cambio que teníamos arriba, aparte de Butzke, era Soro. Nos faltaban muchos jugadores que arriban hacen diferencias. El resto de cambios pues ha sido para mantener un poco el tono.

Polémica arbitral: Es difícil de valorar. Lo que tenemos que hacer en los partido es centrarnos en lo que podemos controlar. Los árbitros tienen una tarea muy difícil. Tenemos que hacerlo lo mejor posible en la parte que nos toca, que es jugar a fútbol.