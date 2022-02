Robert Moreno: "La entrada de Fede Valverde ha cambiado al Madrid"

El técnico del Granada CF reconoció en sala de prensa que le conjunto rojiblanco no fue capaz de materializar su juego en ataque debido al cansancio acumulado por los jugadores durante la primera mitad.

Nueva derrota: "La sensación es de cierta tristeza. En la primera parte el plan que habíamos planteado estaba saliendo, jugando a la contra, incluso en algún momentos hemos tenido el balón. Hemos tenido un par de ocasiones bastante claras, pero no hemos anotado. Fede Valverde le ha dado profundidad y una jugada de Asensio han conseguido romperlo".

Fichajes: "Los fichajes, bien. Han jugado todos, por lo que estamos contentos de la aportación que van a hacer. Vamos a esperar que se acaben de adaptar mejor y que nos ayuden a sacar más puntos".

Pepe: "Un abrazo fuerte a la familia de Pepe, que ha perdido a su abuela".

Maximiano: "Es capaz de hacer paradas determinantes. Ellos también tienen un gran portero que ha hecho dos buenas paradas. La sensación del equipo no es la de los dos últimos partidos. Al final enlazamos tres derrotas e intentaremos cambiar la dinámica en San Sebastián la semana que viene. Creo que la actitud del equipo es que vamos a conseguir el objetivo de la salvación".

Cambios: "Los cambios se han hecho porque defender en el Bernabéu 90 minutos con la exigencia que supone no es fácil. Sobre todo a la gente que juega en las bandas. Hemos pensado que Jorge podría quedarse los balones, Luís llegó cansado de su selección. El resto también estaban fatigados. Hemos querido tener superioridad en el medio".

Minutos finales: "Al final no hemos llegado a tener aproximaciones claras. No hemos tenido fluidez en los centros. Los jugadores estaban cansado y el Madrid ha mantenido muy bien la intensidad. No es lo deseable, pero es lo que hemos podido hacer".