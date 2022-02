Robert Moreno: "Los jugadores que estaban al margen ya han dado negativo"

El entrenador del Granada CF desveló en rueda de prensa que Germán no estará disponible para el partido ante la Real Sociedad tras el fallecimiento esta misma semana de su padre. Además, añadió que los jugadores que dieron positivo sí estarán disponibles para viajar tras haber resultado negativos en el último test.

Derrota ante el Madrid: "Tuve una frase mal expresada que quien tuviera buena intención la entendería. Parece ser que sí hubo gente que cogió frases sueltas y sí se pudo entender que yo estaba orgulloso de una derrota, cuando antes me corto un brazo. Lo que sí quiero recalcar es que estaba orgulloso de cómo caímos. Tuvimos una actuación muy digna contra el poderoso Madrid y, al final, nos tuvieron que ganar por un detalle de calidad con un gol desde 30 metros".

Positivos: "Han dado negativo ya los jugadores. Están disponibles, pero esta semana hemos tenido algún problema más. Algún jugador se va a caer de la convocatoria y no podrán viajar, pero no serán los que habían dado positivo".

Machís: "Es un jugador más de la plantilla. Al final no ha podido llevar a buen puerto eso que tanto deseaba. Si tenemos la mejor de Darwin, es lo mejor para nosotros. A nivel de dinámica no me gusta entrenar con tanto jugadores. Tenemos un buen grupo con el que se trabaja bien y todo irán en función de que acepten su rol dentro de la plantilla. Voy a tratar de hacer lo mejor para el grupo, no para el individuo. No tengo ninguna duda de que va a tener mucha actitud. Él siempre ha tratado de esforzarse y hacer las cosas bien. Luego puede tener más o menos acierto, pero eso nunca es a propósito".

Real Sociedad: "Yo solo puedo hablar cosas buenas de ellos. Lo que sí se por propia experiencia es que competir en tres competiciones a tan alto nivel no es sencillo. Los equipos pasamos por dinámicas. Es un equipo con muchísimo talento".

Falta de goles: "Al final es algo que trabajamos permanentemente. El acierto de los jugadores puede o no llegar y delante siempre hay un rival que también juega. La variación táctica del Madrid en la segunda parte nos afectó con la entrada de Fede Valverde".

Nuevas incorporaciones: "Son chicos jóvenes que se están adaptando bien al grupo, aunque no es complicado porque son excepcionales a nivel humano. Aquí siempre reciben a todos con los brazos abiertos. Siempre cuando hay nuevos jugadores hace que todos se pongan las pilas. No tienen que ser los nuevos los que saquen el equipo adelante".

Germán: "Te contaría muchas cosas, pero quiero respetar cómo lleva las cosas Germán. Sabíamos pocas personas la situación que estaba pasando. Esta semana le vamos a dejar descansar. Él quiere continuar y mirar para adelante y el lunes volverá a entrenar con nosotros".

Calendario: "Lo encaramos entreno a entreno y partido a partido. Tenemos que saber que hemos empatado en el Camp Nou, que el ganamos al Atlético de Madrid, le hemos complicado partidos a Madrid y Real. Los partidos de Getafe y Osasuna no estuvimos a nuestro nivel. El equipo me genera confianza para sacar elementos positivos".