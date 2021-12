Robert Moreno: "Hemos dado con la tecla de lo que beneficia a esta plantilla"

De los errores se aprende, no solo sobre el terreno de juego, si no también en la sala de prensa. Robert Moreno compareció tras la victoria ante el Atlético de Madrid y lo primero que hizo fue pedir disculpas por sus palabras en la rueda de prensa previa al encuentro. "No fue mi mejor día en una rueda de prensa por temas personales, sé que hay que separar lo personal de lo laboral y si a alguien le molestó lo que dije pido perdón porque no estoy orgulloso por mi forma de responder. Ayer fui tendencia en Twitter, espero que hoy también pero por otro motivo".

El técnico catalán se mostró muy orgulloso por el gran partido de sus jugadores y aseguró que es la "etapa más feliz porque empiezo a ver a mi equipo". Además el entrenador aclaró la situación de los lesionados y apuntó, ante la polémica con la afición, que su único cometido debe ser "seguir trabajando".

Claves para remontar: Alguna vez me habéis preguntado cuando creía que el equipo estaría en su punto y dije que sobre el mes de diciembre. Ahora el equipo tiene una idea muy clara de juego y la está desarrollando ante cualquier equipo. Fijaos quien nos ha marcado hoy el primer gol, un jugador que vale el doble de nuestro presupuesto y aun así los chicos han seguido luchando. Hoy ha debutado Isma y lo hace increíble y Torrente que también no ha ayudado muchísimo. Si somos capaces de estar todos unidos el equipo va a cumplir el objetivo mínimo y vuelvo a decir que vendrán momentos malos, pero los superaremos. También quiero dedicar la victoria a todos a la afición, a la gente del club y a todos los que están aquí día a tras días. El público hoy nos ha ayudado muchísimo y desde aquí les deseo unas felices fiestas y, sobre todo, con salud porque los queremos a todos de vuelta en el estadio".

Aspecto defensivo: Nosotros no podemos conseguir el objetivo si no somos buenos defendiendo. Hoy la suerte ha estado en algún momento de nuestra parte, pero hay que buscarla también, si tiras al palo es porque estás forzado y quiere decir que nosotros lo hemos hecho bien. Es el triunfo de la plantilla. Hoy no estaba Montoro, ni Duarte, ni Rochina, Arias se ha vuelto a lesionar y aun así hemos seguido compitiendo"

¿Que es lo que tienes que hacer para que la gente te quiera?: "Lo que tengo que hacer es trabajar. Si el equipo no funciona el máximo responsable soy yo y cuando va bien los jugadores tienen su mérito. Soy un poco binario, no solo en Granada, si no en todo el país, la gente me quiere o me odia. Lo único que tengo que hacer es seguir trabajando".

¿Día más feliz?: "Es la etapa más feliz porque empiezo a ver a mi equipo, empiezo a ver que los jugadores hacen lo que les pido y se sienten cómodos. Hemos dado con la tecla de lo que beneficia a esta plantilla y estoy muy contento".

Isma Ruíz: "Es un caso como el de Torrente, lo veo hacer muchas cosas bien. Con el tengo una grran disyuntiva porque quiero que juegue minutos. Hoy por cómo defiende y por cómo aprieta creía que nos podía dar eso y tiene una cosa muy buena que es que no pierde el balón fácil. Estoy muy contento con él. Para que el Granada sea un equipo grande en Primera debe tirar de la cantera".

Lesionados: "Domingos ya lo tendremos disponible a partir del 29, eso no quiere decir que pueda jugar ya si no que empezará a entrenar con el grupo, Rochina sigue con molestias por el esguince, Montoro esperamos tenerlo a la vuelta y Arias aun no sabemos nada. Darwin estaba un poco sobrecargado, es un jugador muy explosivo y ha tenido una pequeña sobrecarga".