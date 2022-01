Robert Moreno: "Han sido mejores que nosotros en todos los aspectos"

Robert Moreno reconoció la superioridad del Getafe sobre el Granada en esta vigésimo primera jornada en la que el conjunto rojiblanco no estuvo acertado en defensa. Celebró, eso sí, la vuelta goleadora de Luis Suárez.

Derrota: "Al equipo hay le ha faltado todo. Hoy han sido mucho mejores que nosotros en todos los aspectos. Está claro que las visitas a Madrid no nos están sentando bien. Nos hemos ido metiendo el partido, pero siempre a remolque. Con el 4-2 ya ha sido muy difícil".

Récord de puntos: "No pensamos en el récord, solo en ganar partidos".

¿Sientan mal los parones?: "No siempre perdemos los partidos. Han sido diez días, pero no veo que haya una causa-efecto. Siempre han sido partido fuera y el que fue en casa perdimos contra el Madrid. No creo que esas estadísticas digan nada. Nos tenemos que centrar en preparar los partido".

Doblete de Suárez: "Es lo mejor que podemos sacar. Siempre que un delantero marca es positivo. Es bueno para su confianza aunque le hubiera gustado que sirviera para sacar algo más. Luis es un jugador que tiene muchas características que también valoramos".

Ausencia de Luis Abram: "Está bien, es una decisión técnica".