Robert Moreno: “Estamos abiertos a todo, a entradas y a salidas”

El Granada CF cierra, a falta de un encuentro, una pretemporada muy positiva y con muchos progresos. Tras la victoria ante el Málaga CF en el Trofeo Ciudad de Málaga, Robert Moreno salió a rueda de prensa para valorar la vuelta de los aficionados al Nuevos Los Cármenes, así como la evolución de varios jugadores de la plantilla en los primeros compases de esta nueva temporada. Mención especial para Luis Abram de quien asegura que “tiene las condiciones idóneas para jugar en el centro de la zaga, pero necesita tiempo”. Además, el técnico rojiblanco ha hablado sobre la salida de Messi del Barcelona y sobre el mercado de fichajes.

¿Cómo se siente volver a jugar con la afición?: “Es muy bonito ver a la gente disfrutando del equipo, el año pasado no tuve la suerte de entrenar y no viví lo que fueron los estadios vacíos. La acogida que ha tenido el equipo y el recibimiento de la afición conmigo a nivel personal ha sido increíble”.

Sensaciones de la plantilla: “No podemos decir que estemos en el punto óptimo, no sé si sucederá en algún momento de la temporada. Los equipos tienen altibajos, pero espero que sean para mejorar. Nos falta velocidad en las acciones, pero todos los mecanismos que hemos trabajado se aplican, como hoy cuando nos hemos encontrado con una defensa como la que ha propuesto el Málaga. Estoy muy contento, pero no quiere decir que no les vaya a exigir más. Para competir en Primera hay que ser exigentes”.

Luis Abram: “Abram creo que hoy ha sido el primer día que nos ha dicho que ha podido dormir unas horas adecuadas. Lo hemos querido poner desde el principio para que se vaya adaptando. Aun le falta recibir mucha información y yo no he querido avasallarlo tampoco porque esta durmiendo tres horas al día. El jugador tiene las condiciones idóneas para jugar en el centro de la zaga, pero necesita tiempo”.

Luis Milla: “Las sensaciones son muy buenas después de todo el tiempo que ha estado fuera. Estamos siendo muy progresivos con él, pero ya esta cogiendo el ritmo algo que no es fácil cuando estas seis meses fuera de los terrenos de juego. Ha hecho un partido más que aceptable”.

Salida de Messi del Barcelona: “Perder al mejor jugador de la historia para mí es una pena. No tenerlo en frente te da un poco de tranquilidad. Ojalá pueda encontrar un destino que pueda estar a gusto, no es bueno para LaLiga, pero creo que el Barsa va a salir adelante. Su vida es el fútbol y solo espero que pueda encontrar un equipo donde pueda seguir disfrutando de este deporte”.

Isma Ruiz: “Quiero ser muy cuidadoso con todos los chicos que suben del filial. Isma está haciendo unos avances increíbles. Cada cosa que le explicas la hace en el siguiente partido o entrenamiento. Él cuando sale compite como uno más. Es un grata sorpresa y es maravilloso tener a gente de la cantera que te de ese nivel”.

Mercado y posibilidad de refuerzos: “Si tuviésemos que empezar ahora la competición, tenemos una plantilla competitiva para empezarla. Tenemos que tratar de tener el mejor equipo posible. Me reúno con Pep y con Patricia casi a diario para evaluar el avance de los jugadores y ver cómo evoluciona el mercado. Hemos conseguido fichajes libres de alto nivel y eso hay que seguir manteniéndolo. Estamos abiertos a todo, a entradas y a salidas”.