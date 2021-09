Robert Moreno: “Confío en que la situación del equipo va a ir a mejor”

La competición no da tregua y el Granada CF ya tiene en el horizonte su próximo reto en el que tratará, una vez más, conseguir su primera victoria de la temporada. Los rojiblancos volverán a jugar un lunes, en esta ocasión frente al Celta de Vigo. Robert Moreno ha asegurado en rueda de prensa que la clave para darle la vuelta a la situación actual del equipo será trabajar todos juntos, “jugadores, cuerpo técnico, club y afición debemos estar unidos”. Además el técnico ha hablado sobre la ausencia de Quini en el partido contra la Real, sobre el calendario y el estado físico de Darwin Machís.

Ansiedad por lograr la primera victoria: “Es el objetivo de todos, estamos trabajando para ello de forma incansable y es lo que todos queremos. Jugar bien y darle alegrías a la afición es lo que nos mueve a levantarnos cada día, venir a trabajar y tratar de hacerlo bien”.

Darwin Machís: “Machís en principio sí que va a estar disponible”.

Estado mental del equipo:”Veo al equipo bien, realmente unido. Los capitanes me transmiten mucha confianza y estamos tratando de agarrarnos al espíritu del Camp Nou y trabajando en eliminar esos cinco minutos del final que nos han quitado puntos. La forma de hacerlo es estar todos juntos, no solo el equipo, sino también el club, la afición… Granada está donde está y tiene un lema que me encanta que es el de ‘Eterna Lucha’ y es por esa unión. El equipo está entrenando muy bien, la reacción es positiva y vamos a tratar que eso se traslade al campo”.

Sensación tras la rueda de prensa tras el encuentro con la Real: “Estaba triste porque mi único objetivo es darle alegrías a la afición. Me entristece ese momento y eso hace que salga en ese estado de tristeza y de compromiso que tengo con el Granada, con la ciudad y con el equipo. Me siento responsable y lo único que quiero hacer es trabajar para revertir esta situación que sé que es momentánea”.

Celta de Vigo:“Celta es un equipazo, ha perdido los tres encuentros en casa, pero no merecía perder en ninguno de ellos. Juegan de una forma muy particular y hace muy complejo el defenderles y eso te lleva a una situación de ciertos estrés defensivo que hace que se complique el juego. Vamos a intentar darle a los jugadores los recursos para que lo puedan hacer bien y que podamos traernos una alegría, sabiendo que va a ser muy difícil”.

Minutos finales: “No creo que haya una causa única para esos últimos minutos. No se da un patrón si analizas todos los partidos. Estamos trabajando y analizando lo que pasa para que no vuelva a suceder. Tengo confianza en que la situación va a ir a mejor. Veo la actitud de los jugadores, las ganas de mejorar y en ese sentido nos lo vamos a dejar todo para darle alegrías al club y a los aficionados”.

Iago Aspas: “Es el jugador diferencial del Celta, pero Santi Mina o Nolito también lo están haciendo muy bien, tienen una plantilla con muchísimo talento individual. Tienen la capacidad de tener el balón y que no se lo puedas quitar durante muchos minutos, dominan el juego al pie, al espacio… Tenemos que estar unidos, en el partido, en los entrenamientos, con el club… debemos estar atentos, concentrados y tratar de sacarlo entre todos”.

Calendario: “Es lo que toca, pero es verdad que, sin que suene a disculpa, nos vamos a haber enfrentado con los ocho primeros clasificados. Existe un riesgo, la Primera División es muy compleja, hay muchísimo nivel y luchar con esos equipos nos hace encontrarnos en una situación complicada como la que estamos. Pero no es una disculpa porque debemos tratar de ganarle a todos los equipos”.

Ausencia de Quini: “Entiendo las dudas. Tengo que manejar una plantilla de 21 jugadores en siete días y con tres partidos, las cargas son las que son. Quini hizo un esfuerzo muy grande en Barcelona y pensé que era mejor meter a alguien fresco contra la Real. No fue por ningún concepto, estoy de acuerdo que Quini hizo un partidazo en el Camp Nou, pero consideré que era mejor meter a alguien que estuviese con las piernas frescas porque nos podía aportar más cosas”.