Robert Moreno: "La gente tiene que ser muy consciente de que nos vamos a salvar en Los Cármenes"

Robert Moreno compareció en la rueda de prensa previa al partido contra el Villarreal. En sus declaraciones, el técnico rojiblanco insistió en la ayuda que necesita el equipo por parte de su afición. Además, habló acerca de la situación delicada de Machís y lo que tienen que hacer para vencer al submarino amarillo.

¿Es una final?: "Yo creo que cuando alguien califica un partido como final cuando no lo es, lo que trata de transmitir es una serie de valores, principios y sensación de necesidad en cuanto a la ayuda de la gente en nuestro campo. Evidentemente no es una final como tal, porque cuando acabe el partido vamos a seguir sí o sí fuera de los puestos de descenso, aunque correríamos el riesgo de poder acercarnos mucho si ganan los de atrás. Pero sí que creo que los partidos de casa van a marcar lo que queda de temporada para conseguir el objetivo porque no es lo mimos jugar en casa que fuera. Esto es porque aquí juegas con tu público y me gustaría hacer una reflexión. Cuando estás en una situación en la que no te sale nada, el equipo necesita todavía más a su público, la gente que es parte del equipo. Lo que nos gusta es que anime cuando las cosas van mal, intentar reforzar a alguien que se equivoca, tratar de empujar en la medida de lo posible, porque jugar contra el Villarreal no es fácil. Nosotros tenemos la absoluta certeza de que nos vamos a salvar, pero sabemos que durante la temporada hay momentos como este. No soy quién para pedirle nada a nadie, pero me gustaría que la gente se ponga en la tesitura del jugador que, por ejemplo, falla un pase o si le marcan un gol. La gente tiene que ser muy consciente de que nos vamos a salvar en Los Cármenes. Ganando cuatro partidos de los ocho en casa estamos casi salvados porque vamos a sacar algún empate. Y, para lograrlo, necesitamos tener a todo el mundo empujando, y los jugadores necesitan sentir que, aunque fallen, tienen a su público con ellos. Cuando no salen las cosas, los aficionados se van muy enfadados, pero nosotros pasamos días sin dormir, sufriendo, porque lo que queremos es ganar. Por eso, les animo a formar parte del equipo y a empujar, porque con ellos somos más fuertes".

Carlos Neva y Escudero: "Escudero tuvo una molestia ayer en el entrenamiento y hemos decidido que no entrenase, para ver si evolucionaba bien y mañana podía estar. Neva está disponible".

Críticas de los aficionados por sus palabras sobre los jóvenes: "Es un poco cambiar lo que yo dije. Yo dije que esto lo iban a sacar los que estaban aquí, y los nuevos iban a tratar de ayudar. No dije en ningún momento que no iba a contar con ellos. Si están aquí es porque vamos a contar con ellos. Si, al final, de un comentario que yo hago, se le quiere dar la vuelta y utilizarlo para decir que he dicho algo que no estoy cumpliendo, pues adelante. Pero yo no dije eso. Yo dije que estaba muy bien la gente que venía, pero los que tenían que acabar siendo importantes son los que ya estaban. Fichar jugadores y dejarlos en la grada no tiene sentido. Significaría que, o me llevo muy mal con la directiva o bien que nos hemos equivocado. Si yo considero que nos pueden ayudar en determinados partidos, los voy a utilizar. Ahora bien, los que realmente tienen que tirar del carro son los que ya estaban y los que nos han hecho conseguir los puntos que tenemos hasta hoy".

Claves del partido contra el Villarreal: "Tenemos que hacer muchas cosas bien, pero sobre todo volver a defender bien. Cuando defendemos bien somos un equipo muy fuerte a la contra, saliendo rápido cuando recuperamos. Y si no defendemos bien nos crean peligro. Y luego cuando tengamos el balón hay que estar muy fluidos y rápidos porque ellos tienen un sistema muy definido. Además, en balón parado son el mejor equipo de la liga. Unai Emery es un gran entrenador, que prepara muy bien los partidos. Yo espero haberlo preparado bien el partido como para ayudar a los jugadores a encontrar esos puntos débiles y las situaciones que nos permitan llegar más veces a portería y que nos permitan marcar gol".

Con el número de jugadores en la plantilla, ¿tienes más dudas para elegir la alineación?: "Al final tener variedad de jugadores te da varias opciones. Cuando tienes que elegir entre dos jugadores tienes que prestar más atención a los entrenamientos, al perfil de cada jugador, al rendimiento en los partidos. Es lo que conlleva el tener una plantilla tan extendida, un problema o una solución que te genera, porque si se caen jugadores sigues yendo con 21 jugadores".

Machís: "Es una situación complicada, porque él mentalmente estaba en otro equipo. Y, al volver y encontrarte en una situación que antes no deseabas, tienes que hacer una limpieza de tu mente, empezar de nuevo y demostrar que puedes ser importante para el equipo. Estamos tratando de que su adaptación y su impacto por su no salida se convierta en algo positivo y nos pueda ayudar hasta final de temporada. Pero es una cosa que la va a marcar él, que es quien tiene que entrenarse bien, dar rendimiento en estar al 100% centrado de que va a seguir en el Granada. Cuando tenga todo eso volverá a ser uno más, pero mañana no lo será. Volverá a formar parte de esta plantilla tan amplia y que va a ser suficiente para lograr el objetivo".

¿No está en su mejor forma física o no está mentalmente preparado?: "Me cuesta mucho diferenciar entre la forma física y la mental. Una cosa lleva a la otra. Las personas y el futbol somos seres complejos. Es verdad que, en la sociedad, las personas estamos preparadas para encontrar causalidades, pero la realidad es que no funciona así".

Bacca: "Tengo el mismo entendimiento que con todos. Es un gran profesional, que se entrena muy bien todos los días. Estaba mañana estábamos bromeando. Él se está esforzando por ayudar y luego el entrenador tiene que tomar sus decisiones. De Bacca solo puedo hablar bien a nivel profesional, otra cosa es lo que ha participado".

Aclimatación de los nuevos: "Está caro que hemos traído dos tipos de fichajes. Unos son más jóvenes y otros más formados. Yo estoy para sacar rendimiento en cada partido y en cada entrenamiento. Es muy difícil separar el nombre del rendimiento del jugador, aunque lo intento. Yo trato de hacerlo porque es como se es más justo con los jugadores, valorando lo que hacen en cada entrenamiento y en cada partido, y que no jueguen porque son alguien. La edad no tiene que ser importante para mirar a un jugador. Mi misión como entrenador es ayudar a evolucionar a esos jugadores, pero la principal es ganar partido. Y mis decisiones van siempre las tomo pensando que son las mejores para que mi equipo gane el partido, y a veces acierto o me equivoco".

El problema de la defensa, ¿es colectivo?: "Para mí es colectivo. El futbol es colectivo, más allá del error individual del jugador, que incluso puede ser consecuencia del fallo grupal. Es todo colectivo. Nosotros analizamos todo lo relacionado con la táctica y le decimos al jugador cómo podría corregir algo concreto y al equipo lo que tiene que corregir a nivel colectivo. Al ser consciente todos de los problemas que tiene el equipo, puede ayudar a que se comunique con sus compañeros".