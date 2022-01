Robert Moreno: "Estamos en el momento más difícil de la temporada"

El entrenador del Granada CF, Robert Moreno, advirtió en rueda de prensa que hasta última hora no tendrá con seguridad el once que pondrá sobre el césped de los Cármenes para recibir al Barcelona. También habló de su pasado con Xavi, al que entrenó en el club culé.

Posibles altas: Mañana lo veremos. Hoy Bacca ha podido entrenar. El resto, mañana. Tenemos que respetar la privacidad de los jugadores.

Estado del Barcelona: El Barcelona es cierto que ha tenido muchas bajas pero ahora recupera a jugadores. Siempre tienen mucha calidad, con grandes jugadores y muy bien entrenador. Van a ser un equipo difícil de batir pero vamos a ponerlo todo para ganarles.

Inicio de la segunda vuelta: Creo que estamos en el momento más difícil de la temporada. Noto cierta relajación al rededor del equipo y eso no me gusta. Se lo he dicho a los jugadores. Venimos de seis partidos sin perder y nos hemos alejado del descenso. La situación que teníamos antes no hacía tener las orejas alerta. Me preocupa que pensemos que bajando un punto vamos a seguir sacando los mismo resultados. Pueden venir momentos malos otra vez y se pueden perder partidos. Si perdemos que al menos sea dando la cara como lo hemos hecho en la primera vuelta. Lo digo tanto a nivel interno como a nivel externo. Este mensaje puede tener muchas interpretaciones, yo sé que mis jugadores lo van a seguir dando todo, pero también sé como funcionan este tipo de momentos. 1% de relajación se puede notar. No digo que nos pase eso ahora mismo, pero sé que puede pasar. Primero se lo he dicho a ellos y por eso ahora lo pongo en público.

Xavi como entrenador: Lo conozco de su último año como jugador en el Barça. Ese tiempo fue maravilloso en el Barça. Ya cuando era jugador actuaba como entrenador. Tenía las ideas muy claras y preguntaba mucho. Es un entrenador ideal para el Barcelona que tiene su adn.

Alex Collado: No sé decirlo, me gustaría tenerlo mañana, no está confirmado.

Preparación del partido: Siempre hacemos una mezcla entre los jugadores que tenemos y el rival que tenemos delante. Con Xavi es cierto que usa principalmente dos variante y no nos condiciona mucho. Nuestro juego se va a basar en lo que sabemos hacer nosotros. Las individuales son lo que son y ellos tienen jugadores que te pueden cambiar el partido.

Domingos Duarte: Se está encontrando bien, pero con la falta de ritmo normal de los partidos. Por muy bien que entrenes, es los partidos lo que te da el nivel de competición. El otro día calentó y al final decidimos no sacarlo. Al final es el jugador quien te tiene que decir cómo se encuentra. También debemos tener en cuenta el nivel y el rendimiento de otros compañeros.