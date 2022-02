Robert Moreno: "Empezamos bien, pero con el penalti nos vinimos abajo"

Robert Moreno reconoció en rueda de prensa que el equipo se vino abajo con el primer golpe que recibió y que los cambios realizados no tuvieron el impacto esperado sobre el verde.

Sensaciones: "Negativa, porque hemos perdido. A falta de verlo todo de nuevo, creo que hemos empezado bien la primera parte. Quizás el habernos adelantado hubiera cambiado todo. Con el penalti el equipo se vino abajo. En la segunda parte, con los cambios, hemos intentado seguir atacando pero ha llegado el segundo gol. La Real tiene un gran equipo que juega a un ritmo alto. El talento que tiene le generan ocasiones. Hemos tenido una muy clara con la de Arezo. Nos vamos fastidiados porque acumulamos cuatro derrotas y eso no gusta nada".

Frustración: "Sé lo duro que es venir a jugar aquí. Me ha pasado con el Barcelona y con el Celta. Cuando hay ocasiones tan claras ante un rival como la Real y no las puedes materializar eso al final te va a penalizar. Sí estaba un poco frustrado porque si el chico nuevo hubiera marcado le hubiera ayudado mucho. Ya al comienzo de la temporada tuvimos una situación similar".

Lado positivo: "En mi equipo siempre hay un aspecto positivo que es que mis chicos siempre lo dan todo y dejan la sensación de que lo han intentado. Hemos decidido presionar arriba porque pensábamos que era el lo que más daño le podía hacer. Ellos sí han tenido esa contundencia con Mikel Merino. Solo nos queda trabajar para darle la vuelta".

Mano del penalti: "No lo intento entender. Confío en ellos y entiendo que conocen bien el reglamento. He visto la repetición y sí que es verdad que el brazo está extendido en una posición un tanto antinatural. Él la intenta esconder y al final le da. Se puede pitar. Al final de la temporada todo el mundo estará en su lugar, no por el arbitraje si no por el merecimiento que haya tenido".