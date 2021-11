Robert Moreno: "El tercer gol nos ha vuelto a sacar del partido"

El Granada sufrió un severo correctivo ante el Real Madrid y terminó con su entrenador expulsado. Robert Moreno reconoció su error por lo caliente del momento aunque considera que la sanción con tarjeta roja es excesiva.

Expulsión de Monchu: "He protestado claramente mi desacuerdo con la decisión arbitral. Pensaba que la jugada no ha sido para tanto, pero ellos lo han interpretado así. Al final he saludado al árbitro y sin más. Aún tengo que ver la repetición de la jugada".

Afición: "Es maravilloso que apoyen al equipo. Entiendo que han ovacionado al equipo porque se han esforzado al máximo. Lo normal es que el Madrid te gane. En la primera parte hemos tenido esperanzas, pero el tercer gol y la expulsión nos ha vuelto a sacar del partido".

Tercer gol: "Víctor se ha lesionado en esa jugada y no ha podido seguirla, tendremos que esperar a las valoraciones. Una pena que hemos perdido la posesión en una jugada que era nuestra a la salida de un córner. Si ya en igualdad es complicado aguantar al Madrid, con uno menos en una jugada tan rápida ya ni te cuento".

Qué valoración hace en positivo: "Me quedo con la mejoría que hemos tenido en partido anteriores. Vamos a seguir, olvidarnos de este partido desde ya y comenzar a pensar en el Athletic que también va a se run partido muy complicado".

Machís: "Se ha tenido que salir del entrenamiento por unas molestias y hemos preferido no tenerle. Esperemos que para el viernes esté recuperado totalmente".

Canteranos: "He considerado que por cómo están entrenando podían ser una buena opción. Si queremos confiar en la cantera también tienen que ser en estos momentos. No hay nada mejor que poder contar con gente de la casa".