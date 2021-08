Robert Moreno: “El equipo ya ha demostrado que se crece ante derrotas de este tipo”

Imagen del Granada: “Estoy mosqueado porque a nadie le gusta perder 4-0. No me gusta perder ni en los entrenamientos, así que imagínate hacerlo en un partido de esta manera. Esto forma parte del fútbol y lo saben los jugadores. Desde que ha terminado el partido estamos pensando en el Betis. Analizaremos bien lo que ha sucedido y trabajaremos para que no vuelva a pasar, sobre todo esos primeros 20 minutos. Este equipo ha sufrido con anterioridad derrotas de este tipo y se crece ante las adversidades. Estoy seguro de que el Betis lo va a pasar muy mal”.

Alguna explicación a lo sucedido: “No hay explicación simple. El primer gol llega en un rebote. El segundo, tras dos errores que terminan en un penalti. El tercero es un balón largo que se queda en un uno contra uno. Son cosas que pasan. El fútbol es un deporte de errores. Los jugadores se equivocan y esta vez la mayoría han sido nuestras. Sí que es verdad que tampoco hemos aprovechado nuestras oportunidades de hacer gol, como la de Luis Suárez que termina en el larguero”.

Punto positivo: “El espíritu de equipo que se ve al terminar con una derrota de estas. Tanto a los veteranos como a los jóvenes se les escuchaba con muchas ganas de ponerle solución. Además debemos saber que ya hemos cumplido el cupo de derrotas grandes esta temporada. Espero”.

Mercado: “No creo, y espero, que no haya muchos movimientos más, aunque el mercado está abierto hasta el martes. Sería torpe y poco profesional que una derrota como la de hoy provocase cambios. Confío plenamente en mi plantilla”.

Errores de pizarra: “Es difícil ser binario. Nos hemos equivocado todos. Cuando viene una plasta como la de hoy nos la comemos todos juntos y cuando llega un pastel, también. La situación es la que es y yo posiblemente sea el que tiene más culpa”.

Principal preocupación: “Me preocupa todo, siempre. Quiere recibir menos ocasiones, generar más y tener más control. Para mi son quince días maravillosos para trabajar en las derrotas. La mayoría del grupo va a estar disponible para trabajar”.

Charla en el descanso: “Lo que les he dicho lo dejo para nosotros. Básicamente olvidarnos de la primera parte. Si llegamos a meter la del larguero hubiera cambiado la dinámica”.