Robert Moreno: "Aquí dentro estamos todos unidos"

Robert Moreno compareció en rueda de prensa previa al partido de este sábado a las 18:30 horas en Mestalla. Durante su intervención, el técnico rojiblanco habló acerca de la racha negativa de su equipo y de cómo ganar al Valencia.

¿Sería más una victoria anímica?: "Cada partido es importante ganarlo por el hecho de conseguir los puntos y alcanzar el objetivo. Está claro que cuando llevas tiempo sin ganar tienes ganas de que llegue ese momento de la victoria, y estamos seguros de que llegará mañana. Así es cómo planteamos el partido y cómo vamos a tratar de hacerlo".

Su rival: "El planteamiento que hacemos siempre es el de esperarnos al mejor Valencia. A partir de ahí, si no es el mejor, pues mucho mejor. Ya conocemos a los equipos de Bordalás, con la intensidad y ganas con las que juegan. Luego el factor tiempo, después de su partido, evidentemente es algo que pueda llegar a condicionarles, pero que se verá durante el partido. Vamos a ver las bajas que tienen ellos, y a partir de ahí ver el planteamiento que nos podemos esperar, que entiendo que va a ser parecido al de sus anteriores partidos porque les ha dado resultados. Con ganas de jugar y de tratar de hacerlo lo mejor posible".

Ganar en Mestalla por primera vez: "Ojalá sea mañana ese momento en el que ganemos en Mestalla. Nosotros vamos a eso, lo que estamos es deseosos de conseguir después de un tiempo sin ganar. El siguiente partido es el que crees que va a ser el definitivo para conseguir esa victoria".

¿Cómo está el equipo?: "Está bien. El equipo ha entrenado muy bien, los cuatros días sin ninguno libre. Todos los que estemos aquí dentro estamos unidos. Es verdad que ese partido contra el Cádiz lo teníamos en mente como una victoria deseadísima. Al final las circunstancias fueron las que fueron, el equipo luchó hasta el final y, salvó los dos últimos minutos intentamos ganarlo, y tuvimos ocasiones. Es lo que vamos a seguir haciendo, trabajar para ganar partidos, conseguir puntos y lograr el objetivo".

¿Dónde está el gol?: "Es una gran pregunta que tiene difícil respuesta, porque todas las soluciones son posibles. Hay días que no hemos generas ocasiones y otros en los que las hemos generado, pero no hemos estado aceptado. Los jugadores y el staff son los primeros en querer revertir la situación y estamos trabajando para ello y romper ese bloqueo, que te cuesta hacer gol y te genera cierta ansiedad. El otro día hicimos ocasiones, otras muchos contra el Villarreal, contra el Madrid y la Real tuvimos dos o tres claras. Contra Osasuna fue el peor partido. El fútbol no es una ciencia exacta, y estaos trabajando con todos los del equipo para que lleguen los goles. Esperemos que sea mañana".

¿Pocos minutos de Arezo?: "Más allá de personalizar, se han dado varias circunstancias. Primero, que hemos pasado a jugar con un punta en estos partidos. Luego, Matías (Arezo) es un chico que tiene muchísimo potencial, pero por acabar de hacer, tiene 19 años. Es cargar de presión y tensión a jugadores que acaban de llegar, que se están adaptando a la liga. No sería justo. Estoy contento con su trabajo, y cada día que pasa se le va viendo más suelto y nos va a ayudar de aquí a final de temporada".

¿Jugará el Valencia con tres centrales?: "Yo creo que sí. Lo ha dicho Bordalás, que esa línea de cinco es la que le ha hecho mejorar el balance defensivo. Creo que van a mantener eso, pero él es un gran entrenador, capaz de manejar varios sistemas y hay que estar preparado para las diferentes circunstancias que se pueden dar".

Contraste entre diciembre y ahora: "No hay una explicación única. En cada momento y partido se dan circunstanciases como expulsiones, penaltis, malos partidos, cometer errores desgraciados, etc. Son muchas circunstancias que se han acumulado en cadena y estamos en una montaña rusa este año. Esperemos que ahora venga la subida. Si tuviéramos esta misma situación, pero con resultados más o menos alternos, no tendríamos esta sensación de pesimismo que detecto fuera, porque aquí dentro no la noto. Todo el mundo quiere ganar, y cuando te pasas algunos partidos sin hacerlo estás triste o enfadado. Pero a nivel interno somos conscientes de la situación y sabemos que esto se saca trabajando y levantándote en la situación que no sale o apoyando al compañero que lo ves decaído. Tenemos tendencia a generalizar a personas por momentos concretos. El objetivo que tenemos es salvarnos, y vamos a intentar conseguirlo lo antes posible, con trabajo. Cada vez que entro veo el escudo del Granada y el lema de ‘Eterna lucha’, y es eso, seguir luchando".

¿Cómo están los jugadores?: "Cuando las cosas no salen, intentas hacer reajustes, hablas con los jugadores y lo consensuo con ellos. Respecto al estado de ánimo, con apoyamos entre todos. El psicólogo tiene mucho trabajo estos días, pero nos ayudamos entre todos. Somos profesionales que tenemos cierta experiencia y sabemos que las cosas no se reducen a un mal resultado. La única forma es que estemos unidos, que trabajemos para sumar, ser lo más transparente con los jugadores. El grupo es muy fuerte, está súper unido y queremos sacar esto para que la afición esté contenta. Sabemos que es nuestra responsabilidad y estamos en ello".

Diferentes alineaciones: "No lo había analizado, pero hacer un once tipo cuando tienes 27 jugadores convierte las sesiones de entrenamiento en algo malo. A mí me gusta tener a los jugadores enchufados, partícipes, que vayan entrenado y saliendo y tratar de que den rendimiento. Cuando cambias y no ganas, el cambio de las alineaciones es una de la causas que se acostumbra a dar".