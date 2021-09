Robert Moreno deja abierto de par en par el debate en de la portería

Robert Moreno sigue con una idea muy clara. El técnico rojiblanco ha utilizado el parón de selecciones para continuar trabajando su estilo propio. Lo sucedido ante el Rayo es agua pasada, pero ha servido para corregir todas las situaciones durante las últimas dos semanas.

Machís: “Me ha pedido que diga que no se quiere ir del Granada, que está muy bien aquí. Va a seguir con nosotros. Le veo muy implicado y trabajando para ayudar al equipo aunque hasta ahora no como queríamos. De todas formas, no necesito que me diga nada porque le veo entrenar en el día a día. Vamos a seguir contando con él estos meses”.

Debate en la portería: “Sé lo que voy a hacer pero sopesaré cada decisión hasta el mismo domingo tras el entrenamiento, porque lo justo es que a cada jugador se le valore en cada uno por su rendimiento. Siempre lo comunicaré primero a los protagonistas porque es lo más respetuoso y correcto”

Duelo en Vallecas: “Se han hecho largas las semanas porque tras un resultado adverso teníamos muchas ganas de jugar para demostrar que fue algo puntual y no se repetirá. También cortas porque me han faltado días para afianzar conceptos y analizar todos los partidos anteriores, no solo el del Rayo sino también de pretemporada”

Partidos los lunes: “Básicamente, porque la gente trabaja los martes y creo que, después de un año y medio sin poder ir a los estadios, jugar los lunes les perjudica. Espero que las 11.000 plazas estén llenas porque sé que tienen muchas ganas, pero espero que se compense los lunes que juega cada equipo”.

Real Betis: “Valorar a los equipos por sus puntos en tres jornadas no es justo porque se dieron circunstancias atípicas. El Betis jugó contra el Madrid y pudo remontar tanto al Mallorca como al Cádiz y terminó empatando. Es un equipo de Europa League, que ya lo dice todo, con jugadores como Fekir, Canales, Borja Iglesias, Guardado, Guido… es una plantilla de alto nivel”.