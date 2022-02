Robert Moreno: "Creo que hemos generado más que el rival"

Sensaciones: "Antes estaba igualado. Los dos equipos con ciertos nervios. Los jugadores cometían errores que no son propios. Es cierto que en esos minutos era ida y venida con equipos que presionaban. Estaba igualado, creo yo. A partir de la expulsión hemos hecho mucho mejor partido. Hemos defendido 60 minutos con uno menos y hemos generado más que el rival. Hemos roto la racha de derrotas. Contento y orgulloso con la reacción de mis jugadores y que el equipo tiene espíritu. Queríamos los tres puntos, pero tal y como se ha puesto el partido creo que es positivo".

Pitos hacia él: "Es disconformidad con la situación. El entrenador es el máximo responsable. La afición quiere ganar partidos. Recordaremos esto como una anécdota cuando los objetivos estén cumplidos. Es normal que el entrenador sea el objetivo. Lo único que debo hacer es revertir la situación y trabajar para ello".

Vuelta de Darwin: "Había entrenado muy bien y por eso había entrado en convocatoria. Tal y como se había puesto el partido creíamos que era la mejor situación. Creíamos que Myrto es un tío muy intenso, no podíamos arriesgar y pensamos que Darwin nos podía dar estas transiciones".

¿Empate justo?: "A priori siempre queremos ganar, incluso con uno menos. Por eso no hemos hecho cambios defensivos. Cuando avanza el partido y ves cómo vas, pues en el descuento he visto el punto como bueno. Que sea justo o no es relativo. Si no materializas, se puede considerar justo".

¿Se va perdiendo el ánimo?: "No me desanimo. Me han tocado vivir situaciones mucho perores en mi vida. No voy a cuestionar a la afición. Llevamos muchos partidos sin ganar, seguimos a cuatro puntos del descenso, pero entiendo que la gente no ve cumplida la expectativa que tenía generada en el equipo".