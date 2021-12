Robert Moreno: "A nivel de fútbol no hemos estado bien, pero estamos juntos"

Robert Moreno celebró los tres puntos conseguidos a pesar de que el partido no se desarrolló según lo que estaba previsto. El técnico considera que el equipo no jugó bien, pero que lo dio todo y felicitó a la afición por mantenerse fiel tras el tanto del empate.

Una final: "Para nosotros son todos finales. Jugar en Primera es muy complicado. El apelativo final es otro día más en la oficina porque siempre cuesta mucho ganar".

El partido: "A nivel de fútbol no hemos estado muy bien, pero en el que se ha demostrado que si estamos todos unidos, como la afición ha empujado en el córner, a pesar de todas las bajas las cosas salen. Lo más importante es que la gente se sienta orgullosa de este equipo. A pesar de haber ganado no hemos hecho nada, porque quedan cuatro partidos importantísimos hasta el final del año".

Valor del triunfo pese a las condiciones: "Muestra la resiliencia de este grupo. Tenemos una plantilla que en igualdad de condiciones debemos competir contra el Alavés y hoy no lo estábamos. Nos faltaban siete jugadores, tres o cuatro de ellos habituales en el once. Aun así hemos conseguido sacar el resultado, porque el juego no ha sido bueno. Ellos han detectado dónde estaban los problemas, hemos tenido otro gol en propia puerta... y al final eso es la eterna lucha. Hay que seguir trabajando y con ilusión".

Luis Milla: "Aún no está al 100%, es una evidencia y ha terminado con calambres. No es el único, alguno de los compañeros me ha dicho durante la semana que estaba dispuesto a arriesgar. Individualizar, en este grupo en concreto, no es posible".

Lesionados: "Somos optimistas con los dos que han salido tocados. En principio parece que se puede contar con ellos dentro de diez días, que es cuando tenemos el siguiente partido".

Abram: "He hablado con él y le he dicho que me hubiera gustado mucho que su remate hubiera entrado directamente".