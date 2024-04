Roban dos casas prefabricadas en Las Gabias y alegan que "no tenían dueño"

La Guardia Civil ha detenido a tres varones como presuntos autores de la sustracción en Las Gabias de dos casas prefabricadas panelables y extensibles valoradas en más de 40. 000 euros.

Dichas casas prefabricadas estaban en dos contenedores que su propietario había depositado en su finca en el paraje conocido como Cerro de los Galgos, en el término municipal de Las Gabias. Dicha finca no estaba vallada porque no podía imaginar que nadie se llevase un contenedor que pesa más de 2.500 kilos. No obstante, este hombre sí que había instalado cámaras de seguridad.

Cuando el pasado día 27 de marzo acudió a su finca y descubrió que le habían sustraído las dos casas prefabricadas, comprobó las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad y observó un camión con pluma cabestrante transportando uno una de las casas prefabricadas. El propietario acudió inmediatamente a denunciar el hurto al cuartel de la Guardia Civil de Las Gabias.

Los agentes que asumieron la investigación del hurto de las dos casas, comprobaron que, en las imágenes, aunque al camión no se le veía la matrícula en ningún momento, en el lateral sí que era visible una pegatina con el logo de una conocida cadena de venta de materiales de construcción.

Los investigadores de la Guardia Civil acudieron a dicho establecimiento y, tras entrevistarse con el responsable, supieron que el propietario del camión que aparece en las imágenes trabajaba para ellos como autónomo. La siguiente pesquisa fue localizar al propietario del camión pluma. Este hombre reconoció a los agentes que lo habían contratado para transportar dos contenedores, uno a una finca del municipio de Churriana de la Vega y el otro a una finca ubicada en la provincia de Málaga.

Los guardias civiles acudieron a la finca de Churriana de la Vega con las indicaciones que les había dado el transportista y allí localizaron la primera casa prefabricada ya montada e incluso conectada a la corriente eléctrica a través de un cable que iba hasta la nave cercana.

Los investigadores identificaron a los dos propietarios de la nave y tras preguntarles por la casa panelable, estos reconocieron que se la habían encontrado tirada en el campo, en Las Gabias, y que habían consultado a su abogado y como no tenía dueño, decidieron llevársela. De hecho, el abogado se había llevado la segunda casa a su finca en un municipio de la provincia de Málaga.

La Guardia Civil detuvo a estos dos individuos y los trasladó hasta el acuartelamiento de Maracena para tomarles declaración y concluir la investigación. Al poco rato apareció el abogado de ambos y también reconoció estar en posesión de la otra casa prefabricada. Los tres manifestaron que pensaban que las dos casas no tenían dueño y decidieron contratar a un transportista para que las llevara a Churriana de la Vega y a la finca de Málaga.

Los tres detenidos, una vez recuperadas ambas casas prefabricadas, fueron puestos en libertad y a disposición judicial como presuntos autores de un delito de hurto. Las dos casas han sido devueltas a su legítimo propietario.