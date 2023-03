Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Baza han detenido al presunto autor de cuatro robos en interior de vehículos. Se trata de un varón de 30 años de nacionalidad española con numerosos antecedentes policiales que fue sorprendido conduciendo una furgoneta robada el día anterior en Granada en la que se descubrieron los objetos sustraídos de los cuatro coches. Los efectos recuperados ya han sido devueltos a sus propietarios. Junto con el detenido, fue identificado otro varón de 35 años de nacionalidad española que también resultó arrestado al tener en vigor una orden de detención e ingreso en prisión dictada por un juzgado de Baza, el cual no participó en estos robos.

Los agentes formaron un dispositivo en el que se descubrió la sustracción de efectos, documentos y dinero del interior de, al menos, cuatro vehículos estacionados en la vía pública en la localidad bastetana. Estos robos se fueron sucediendo el mismo día y en diferentes calles. El individuo habría introducido el botín que iba obteniendo de cada uno de ellos en el interior de la furgoneta, la cual también había sido sustraída el día anterior en Granada y que conducía en el momento del arresto.

Además, horas antes y en la misma localidad, este varón fue identificado en la vía pública junto con otro hombre de 35 años que fue arrestado por tener vigente una reclamación judicial, concretamente una orden de detención e ingreso en prisión dictada por un juzgado de Baza. En ese momento, los agentes no pudieron relacionarle con la comisión de ningún hecho delictivo, ya que aún no se habían producido, por lo que el reclamado no tuvo relación con ellos.

Sin embargo, a media tarde, fue localizado nuevamente el presunto autor de los robos cuando conducía una furgoneta que resultó haber sido sustraída el día anterior en Granada. En las pocas horas transcurridas desde la primera identificación, se fueron produciendo los cuatro robos en los turismos. Muchos de los efectos intervenidos en la furgoneta recuperada procedían del interior de los citados vehículos. Los agentes realizaron las averiguaciones necesarias que culminaron con la recuperación de dichos efectos por sus propietarios.

El detenido, con casi medio centenar de arrestos

El detenido cuenta con cerca de 50 arrestos, la inmensa mayoría de ellos por robos con fuerza y solo durante el mes de diciembre pasado, lo fue en doce ocasiones en Granada, Motril y Baza. Tanto él como el varón de 35 años que poseía una orden han pasado a disposición de la autoridad judicial.

Debido al incremento detectado en los robos en interior de vehículos, desde el pasado mes de febrero, la Comisaría Provincial de Granada viene realizando un amplio dispositivo policial, que continúa activo, destinado a la prevención de estos robos de efectos que tienen lugar en vehículos estacionados tanto en la vía pública, como en el interior de garajes. Además, se ha intensificado la labor de investigación para resolver los consumados. Todo ello ha dado lugar a numerosas detenciones y a la recuperación de parte de los efectos robados y su devolución a los propietarios.