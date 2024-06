Los ríos Guadalfeo, Genil y Cubillas galardonados en el proyecto 'Custodia los ríos de Granada'

El diputado de Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente, Antonio Mancilla, ha hecho entrega esta mañana de los premios de los concursos de fotografía y vídeo organizados en el marco del proyecto 'Custodia los ríos de Granada'. Ha estado acompañado por la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Granada, Carmen Reyes, el jefe de servicio de actuaciones en cauces de la Zona de Granda de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Roberto García, y representantes de la Fundación Biodiversidad.

Se trata de un proyecto que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en la convocatoria de subvenciones para el fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles, a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondiente al año 2021 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

El objetivo de este proyecto es trabajar en la renaturalización de los ríos de la provincia, acercando a la población al conocimiento y al cuidado de estos ecosistemas. Entre sus numerosas actividades se encuentra la de promover concursos de fotografía y vídeo que permita implicar a la sociedad granadina en el conocimiento y la puesta en valor de varios tramos de ríos de la provincia, que en esta tercera edición han sido los incluidos en el propio proyecto: el Genil, a su paso por los municipios de Cenes de la Vega, Fuente Vaqueros, Huétor Tájar y Villanueva Mesía, el Cubillas, a su paso por Deifontes, Iznalloz y Pinos Puente, y el Guadalfeo, a su paso por Salobreña.

Ambos concursos contaban con tres categorías de participantes: infantil (entre 10 y 14 años), jóvenes (entre 15 y 20 años) y adultos (mayores de 20 años). En cada una de ellas se establecía un premio ganador y un accésit.

El premio al ganador o ganadora de cada categoría está valorado en 230 euros y ha incluido un kit de campo con binoculares, lupa multi-tarea, microscopio digital y un lote de libros de naturaleza editados por Diputación. El premio de los accésits ha consistido en un kit de campo con lupa multi-tarea, microscopio digital y lote de libros de naturaleza, todo por valor de 135 euros.

Ganadores

La foto ganadora de la categoría de adultos ha sido "Caminando sobre aguas tranquilas", de Raquel Máiquez Sáez, y el accésit ha ido para la imagen titulada "El río Genil se ríe del Guadalquivir", de Inmaculada Muñoz Vallejo. En la categoría infantil, Teo Jaime Quesada ha sido el ganador de los dos premios con las fotografías "Reflejo de otoño" y "Remanso de vida". La categoría de jóvenes ha quedado desierta, ya que las fotografías presentadas no se correspondían con ninguno de los tramos fluviales indicados en las bases reguladoras.

El premio al vídeo ganador de la categoría de adultos se va para el titulado "El Río, espacio de cultura", de Evelio David Damas Bueno, en el que ha participado alumnado del IES Fernando de los Ríos de Fuente Vaqueros. En la categoría infantil, el premio ganador ha sido para el vídeo "De ríos y recuerdos: El Legado del Agua", de Lorenzo Hernández Navarro.

En la categoría de jóvenes no se ha recibido ningún vídeo. Además, los accésits de la categoría de adultos y de la infantil también han quedado desiertos al considerar el jurado que los vídeos participantes, o bien no cumplían unos mínimos de calidad técnica, o bien no plasmaban las finalidades establecidas en las bases reguladoras de transmitir una pequeña historia, un documental o un sketch en clave de humor.

Paralelamente al acto celebrado en el salón de actos de la institución provincial, se ha desarrollado una exposición con las 25 fotografías mejor valoradas por el jurado, la cual estará expuesta durante dos semanas en uno de los patios de la sede de la Diputación de Granada.

En el marco del proyecto "Custodia los Ríos de Granada", que se desarrollará hasta el 31 de diciembre del año 2025, está previsto convocar una cuarta edición de estos concursos. Como ha señalado el diputado de Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente, Antonio Mancilla, "animamos a participar a toda la sociedad granadina porque queremos recordar y reivindicar que los ríos son el alma de nuestros paisajes".