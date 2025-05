Riccardo Visconti: "Ahora sabemos que podemos ganar, eso es lo más importante"

Riccardo Visconti cumple un mes como jugador del Covirán Granada. Cuatro semanas complicadas en las que el italiano ha tenido que adaptarse lo más rápido posible para aportar desde el primer momento y ayudar lo máximo posible para conseguir la salvación. Un mes en el que Andrea Pecile ha sido su principal apoyo, pero en el que también se ha sentido sumamente respaldado por un equipo que le ha ayudado a su adaptación en su primera aventura fuera de su país natal. Visconti se muestra feliz en esta entrevista para GranadaDigital. La victoria ante Manresa ha dado un respiro a los rojinegros para encarar con más optimismo un tramo final de temporada que saben será complicado, pero en el que "hay que creer" ya que aun quedan opciones. Además, el jugador muestra su parte más personal al contar porqué decidió contar su vida a través de Youtube o su afición por Moto GP.

P: Cumples tu primer mes en Granada como rojinegro, ¿Qué tal ha sido para ti este tiempo?

R: Estoy muy bien, estoy mejorando un poco más mi español, aunque ahora en la entrevista voy a hablar en inglés (Risas). Estoy muy feliz, también por la victoria claro que fue increíble. Estoy muy bien porque los chicos son increíbles. Estamos trabajando mucho día a día y eso es lo realmente importante para nosotros.

P: El triunfo ante Manresa fue la primera victoria desde que llegó aquí. ¿Cómo fue para usted ese partido?

R: Muy, muy increíble. También porque creamos algo con la afición. Fue difícil, por supuesto, jugar contra Manresa, después de un partido con muchos errores, porque hicimos muchos errores, yo hice muchos errores, pero creo que es muy bueno para nosotros que luchamos con el pánico, durante todo el partido. Este es el camino que tenemos que tomar desde aquí hasta el final de la temporada. Es muy importante para nosotros.

P: El ambiente del Palacio fue, sin duda, mágico, de los mejores de la temporada.

R: Fue muy importante para nosotros. Para mí es muy diferente, porque en Italia viví casi la misma situación que ahora cuando estaba en Pesaro y era muy difícil jugar. Aquí puedes sentir la emoción de los fans. Tenemos que jugar por la afición y los necesitamos. Esto es importante para nosotros.

P: ¿Cómo está el equipo ahora, después de la victoria? Entendemos que no han sido semanas sencillas a nivel mental.

R: No ha sido fácil, pero ahora estamos felices, sobre todo, por cómo ganamos el partido. Fue una auténtica lucha. Desde este momento sabemos que podemos hacerlo, que podemos ganar y eso es lo importante para nosotros. Lo hicimos al fin. Yo solo llevo un mes aquí, pero sé que ha sido muy difícil para los compañeros que llevan aquí toda la temporada. Antes del partido, Jonathan Rousselle nos dijo que llevaban tres meses sin ganar, entonces entiendo cómo ha podido ser todo este tiempo para los compañeros. Ahora sabemos que podemos ganar. Esto es lo más importante, porque puedes trabajar y trabajar, pero sino ganas te sientes peor. Ya sabemos lo que tenemos que hacer para ganar un partido.

P: ¿Cómo ha sido la adaptación a la competición?

R: Muy fácil. Es cierto que entre España e Italia hay muchísima diferencia. Allía la competición, al forma de jugar, son completamente diferentes. Los compañeros me han ayudado desde el primer momento y eso ha sido muy importante para mí porque es la primera vez que salgo de Italia. Estaba un poco asustado por el tema del idioma, por eso es muy importante cómo me han involucrado los chicos. Tanto ellos, como Pablo y Andrea Pecile que me ha ayudado muchísimo. En este último tramo de temporada han llegado muchos jugadores nuevos y entiendo que podría ser difícil para ellos, pero se han comportado muy bien conmigo.

P: ¿Cree que mostró su mejor versión en el último partido?

R: Fue el mejor en términos de energía, pero necesito anotar más. Fallé muchísimo tiros que podría haber anotado. Sobre todo, me demostré a mí el primero que puedo hacer un buen partido sin anotar desde el triple. Por ejemplo, en el partido contra el Barcelona jugué una buena primera mitad, pero en la segunda sentí que estuve como más dormido. En el último sí que tuve mucha energía para ganar el partido. Tengo mucha confianza en mis compañeros y ellos la tienen en mí, eso fue lo mejor. A nivel de energía fue un buen partido para mí porque pude robar balones y estar muy bien en defensa, pero tengo que anotar más. Disfruté el partido con los compañeros y con la afición, eso te hace tener un extra, quizás a veces de más como cuando me pitaron la antideportiva, ahí tuve demasiada energía, pero fue un buen partido.

P: ¿Qué cambió en el equipo para que en esos minutos finales en los que tantas veces se había perdido el partido, en esa ocasión no pasase?

R: Hicimos un gran trabajo luchando con la derrota. El baloncesto es un juego en el que puedes hacer muchas errores. Todos hacemos errores. Pero si empiezas a jugar después de la derrota, es imposible. En Coruña lo hicimos. Contra Manresa, no. Esta es la verdadera diferencia. Puedes fallar un tiro, puedes perder la comunicación en la defensa, pero luchas, luchas y luchas cada vez. Jugamos juntos. Esta es la cosa más importante que podemos hacer para ganar el partido, y también para los próximos partidos.

P: Nos gustaría conocer un poco más de usted. Además de ser jugador de baloncesto, dedica un gran tiempo a mostrar su vida a través de youtube. ¿De dónde surge este interés por mostrar esta parte de su vida profesional en redes?

R: Disfruto mucho de mi vida y de lo que vivo con la afición. Creo que hay muchos jugadores jóvenes que sueñan con mi vida, por eso quiero explicar la realidad de todo lo que vivo. También la parte negativa para que esos jugadores jóvenes sepan todo lo que conlleva ser jugador de baloncesto. Empecé con TikTok hace tres años porque era una red social quizás menos seria, ahí podía ser menos serio. Después me abrí el canal de Youtube y llevo contando ahí mi experiencia desde la pasada temporada. Al final tenemos mucho tiempo libre después de los entrenamientos así que también es una forma para mí de desconectar un poco. En el baloncesto el 30% de las cosas son positivas, el resto puede ser negativo, tienes que estar trabajando siempre para mejorar, por lo que esto es bueno para mí para liberar la mente.

P: Tiene su parte de jugador, su parte de youtuber, ¿Hay también una parte de fan de Moto GP? Vimos como tras el partido de Manresa acudió a Jerez para disfrutar de las carreras.

R: Sí. Hace dos años, cuando estaba en Pesaro tuve la oportunidad de vivir las motos muy de cerca porque allí son muy cercanos a esta cantera de pilotos como Pecco Bagnaia, Bezzecchi, Franco Morbidelli... tuve la oportunidad de conocerlos y de vivir de cerca esa pasión por las motos y la adrenalina que ellos viven, pero también la parte de su vida normal fuera de los circuitos. Son gente maravillosa. Por ejemplo, Valentino Rossi es una persona increíble. Quizás esto es lo que me hace que yo quiera transmitir lo que vivo como jugador e involucrar a los demás con mi pasión por el deporte.

P: Volviendo al baloncesto, Covirán Granada sigue vivo en la lucha por la permanencia tras vencer a Manresa. ¿Cree que aguantará con opciones hasta las dos últimas jornadas?

R: Tenemos que creer en ello, eso es lo más importante. No estamos cerca de la salvación, se podría decir que es casi imposible, pero tenemos que creer porque aun hay opciones y mientras las haya hay que creer.