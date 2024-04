El retorno del Atarfe Vega Rock: "Ponerlo de nuevo en marcha nos pareció una idea maravillosa"

Atarfe cuenta los días para las 17:00 horas del 27 abril. Ese sábado se celebrará de nuevo el Atarfe Vega Rock. Han sido quince años de espera para poder volver a vivir un evento que logró asentarse en la escena musical granadina y ahora retorna con fuerza para la ilusión de los amantes del rock, el punk y el metal, que se congregarán en el Coliseo de Atarfe. Daniel González Castañeda, director artístico y de comunicación en UnoMolar Producciones, detalla que "cuando nos propusieron ponerlo de nuevo en marcha nos pareció una idea maravillosa y un gran reto".

La parte más importante de este desafío era componer un cartel atractivo. La apuesta ha mantenido la esencia de combinar bandas consolidadas y artistas emergentes de la escena local. "El punk rock de grupos como Reincidentes y Boikot sigue estando muy vivo", apuntan desde la organización, que valora a Hora Zulú como un "dios en el metal-rock granadino". La guinda del pastel es Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, un grupo que se encuentra "en la cresta de la ola del imaginario colectivo actual dentro del rock". También hay mucha esperanza depositada en End of me: "Van a dar una sorpresa muy grande a quien no los conozca".

El Coliseo de Atarfe tiene la capacidad de acoger hasta 6.000 personas. Los autobuses de la línea que conectan la capital con el municipio metropolitano circularán ese sábado noche hasta las 01:40 horas para facilitar desplazamientos. "La venta de entradas va razonablemente bien. Todo nos hace pensar que llegaremos a las 2.500 o 3.000 personas. El momento de hacer balance será el 28 de abril", expresa Daniel González.

"Han matado al rock muchas veces, pero se revuelve"

El ánimo por el retorno del Atarfe Vega Rock no se encuentra únicamente en público y organización. Los cinco grupos también muestran su entusiasmo por poder formar parte del reestreno del festival y compartir la jornada con otros grupos. Paco Luque, guitarrista de Hora Zulú, asevera que "siempre es una gran noticia la recuperación de festivales míticos en la provincia". El grupo granadino ofrecerá sus grandes "clásicos" en la cita, cuyo cartel es "muy atractivo" para Paco Luque.

Fernando Madina, vocalista de Reincidentes, califica como "un honor" la llamada para acudir al Atarfe Vega Rock. "Han matado al rock muchas veces, pero se revuelve y se revuelve", incide el vocalista, que espera cantar un "repaso" de la discografía de Reincidentes "aderezada con algunos singles colaborativos del disco que estamos sacando".

La idiosincrasia del estilo está también marcada a fuego en Alberto Pla, guitarrista y cantante de Boikot. El artista afirma que "el rock siempre ha sido una lucha por la supervivencia", motivo por el que "siempre tendrá su hueco". "La gente se encontrará con una actuación divertida y reivindicativa. Estamos deseando tocar por Granada", agrega.

"Traerse una muda limpia, que va a haber sudor, mucho sudor". Es la advertencia clara y manifiesta que hacen los integrantes de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, unos "animales del directo". "Iremos desgranando el nuevo disco, 'Bolsa amarilla y piedra potente', aliñándolo con temas de discos anteriores para intentar que sea una experiencia inolvidable", explican. El grupo andaluz se muestra orgulloso de "compartir cartel con bandas con tanto renombre y que llevan tanto tiempo en la lucha".

La satisfacción de formar parte de este cartel es enorme para End of Me, cuyos miembros alaban a promotores y organizadores por tener "un par de cojones y ovarios" para apostar por la vuelta del Atarfe Vega Rock. La intención de la banda es "intentar dar cabidad a temas de 'Toxicsteen' y a nuevos temas que aún no han sido publicados como 'Addicted to the sixties' y otros de 'Lack of bones'.

Con todas las púas sobre la mesa, el Atarfe Vega Rock está preparado para vivir una intensa jornada musical. "Esperamos que todo salga bien y dure muchos años más", concluye con esperanza Daniel González. Larga vida al rock.