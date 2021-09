El “reto” de la Junta: convencer a 780.000 andaluces de que se vacunen

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha manifestado este martes que el “nuevo reto” de la Junta en la lucha contra la pandemia del coronavirus es convencer de que se vacunen a los alrededor de 780.000 andaluces mayores de 12 años que aún no lo han hecho.

Así lo ha manifestado Bendodo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha expuesto que en la franja de edad de entre 12 y 19 años es donde está el mayor porcentaje de no vacunados de esos 780.000 andaluces que aún no han recibido una dosis. Ha indicado que ese dato tiene cierto sentido por cuanto es la franja de población en la que más tarde se ha producido la vacunación.

Para facilitar la vacunación de esas personas, según ha recalcado, se están multiplicando los puntos de vacunación por toda Andalucía a los que se puede acudir sin cita previa y que ya ascienden a 138.

Según los datos que ha expuesto el consejero, el cien por cien de los ciudadanos con más de 80 años, tiene las dos dosis de la vacuna; de 79 a 70 años, el 100% tiene una dosis y 99,5 las dos; de 69 a 60 años, el 100% tiene una dosis y 98,6%, las dos; de 59 a 50 años, el 94,8% tiene una dosis y 93,5%, las dos; de 49 a 40 años, el 88,2% tiene una dosis y 86,2%, las dos; de 39 a 30 años, el 77,9% tiene una dosis y 73,3%, las dos; de 29 a 20 años, el 76,1% tiene una dosis y 67,9%, las dos, y de 19 a 12 años, el 78,2% tiene una dosis y 49,7%, las dos.

Asimismo, el consejero ha indicado que, aparte de las campañas de información y concienciación que se han puesto en marcha para animar a los que no se han vacunado a que lo hagan, es fundamental, en el caso de los más jóvenes, contar también con los padres y profesores para convencerlos de que la vacuna es la herramienta más eficaz para luchar contra el Covid y para no acabar en la UCI o en fallecimiento. Ha indicado que en una semana se ha conseguido pasar de una cifra de 880.000 no vacunados mayores de doce años a los 780.000 actuales.

De acuerdo con los datos de la pandemia a día de hoy –797 ingresados (182 en la UCI) y una tasa de incidencia de 153 casos por cada 100.000 habitantes–, según el consejero, se pone de manifiesto que estamos consiguiendo “contener y estamos ya en descenso en la curva de la quinta ola” de la pandemia, conseciencia de la vacunación y del ritmo que se ha llevado a cabo para vacunar a la población andaluza.

Ha agregado que aunque estemos en un descenso importante, no puede permitir que nos confiemos ni un segundo, sino que hay que estar “permanentemente en guardia”, haciendo análisis diario de los datos.

Ha señalado que Andalucía conseguirá hoy o mañana alcanzar el 90% de personas mayores de doce años ya vacunadas con al menos una dosis, mientras que el porcentaje de las personas con la pauta completa es ya del 84%, gracias a un ritmo de vacunación vertiginoso que ha convertido a Andalucía en la comunidad con mayor número de vacunados.

Elías Bendodo ha defendido que el grado de aceptación de la vacuna ha sido altísimo en Andalucía y no llega ni al 10% las personas mayores de doce años que no se han puesto la vacuna. “Es mínimo, pero queremos que ese porcentaje sea más pequeño todavía”, ha apuntado.