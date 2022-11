Dicen que hay estrellas y estrellados. La actualidad de los últimos siete días en Granada bien puede acreditarlo. La provincia fue noticia el pasado martes por la consecución de la primera estrella Michelin de su historia, que ha ido a parar al restaurante La Finca, situado en el Hotel La Bobadilla de Loja. Y este viernes ha vuelto a ser noticia, como toda España, por lo de cada año. El 25N, el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres no debería celebrarse más. Pero a tenor de las cifras, se antoja más necesario que nunca. Un total de 2.531 denuncias por violencia de género hasta octubre, 675 órdenes de protección, 1.057 llamadas al 016 y tres lustros desde el último año que se cerró sin mujeres asesinadas por el machismo en la provincia de Granada. Aunque no formará parte de las estadísticas, los restos mortales de la joven violada y asesinada en Francia llegarán el próximo lunes a Granada. El Ayuntamiento ha asumido los gastos de su sepelio.

No es normal ni se puede normalizar y debe parar ya. Es trabajo de todos. De la sociedad civil y de los agentes sociales. También de la administración. En la capital, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una Red de Espacios Seguros Libres de Agresiones Machistas. De momento, se han adherido 14 bares y restaurantes, a quienes va dirigida principalmente la iniciativa, y dos librerías; mas se espera que sean muchos más los establecimientos que se sumen próximamente. Pero en temas tan delicados también hay que escuchar a los profesionales y expertos en cada materia. Como el magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJA y catedrático de Derecho Civil en la UGR Miguel Pasquau, quien asegura que, con la llamada nueva 'Ley del solo sí es sí', las víctimas "no están más protegidas ahora que antes". La educación es fundamental para avanzar en la dirección correcta. Lo saben los docentes y lo demuestra la comunidad educativa con acciones como el corto que han realizado los alumnos del IES Laurel de La Reina.

Entre medias de los dos acontecimientos más destacados de la semana también ha sido noticia el Mundial de Catar. Una auténtica vergüenza para el planeta entero por celebrarse en un país que ni respeta a las mujeres ni a los gays ni tampoco la mayoría de derechos humanos. El diario británico The Guardian cifra en 6.500 los migrantes fallecidos en las obras de construcción de los faraónicos estadios. Y, mientras, la FIFA de Gianni Infantino echando balones fuera. Nunca mejor dicho. En lo deportivo, España no ha podido comenzar con mejor pie. Goleó a Costa Rica (7-0) batiendo su mayor registro anotador en un partido mundialista y tiene la clasificación más cerca. Aunque, como diría Rajoy, "cuidado, porque el próximo es Alemania. Y Alemania es Alemania, el que antes ganaba siempre y hoy casi siempre". No siempre, pero sí una vez, Rafa Paz fue convocado con España para disputar un Mundial. Fue el de Italia 1990 y hasta ahora constituye el único caso de un futbolista granadino en el Campeonato del Mundo, aunque sí varios jugadores granadinistas fueron a una cita mundialista.

Siguiendo con el fútbol, y de paso con la importancia de seguir rompiendo la brecha de género, hay que hablar de la proeza del Granada CF femenino, que volvió a cargarse a un Primera en la Copa de la Reina al vencer 3-1 al Real Betis en Los Cármenes. Los chicos se estrenaron de la mejor manera posible con Paco López. Pasaron por encima de un Albacete que llegó a jugar con nueve por dos rojas directas revisadas por el VAR. Pese a la polémica por el origen granadino del colegiado, nieto del expresidente rojiblanco Pepe Aragón pero habilitado para arbitrar por estar adscrito al Colegio Madrileño, lo cierto es que las rojas no es que fueran justas. Fueron catedralicias. Uno de los miembros actuales del plantel granadinista, José Callejón, será uno de los granadinos condecorados el próximo lunes en el acto de entrega de Honores y Distinciones de la Diputación. También ganó el Covirán. En este caso por 80-70 a su verdugo en el play off a la ACB, el Río Breogán. Ese partido no lo pudo jugar Dejan Todorovic, que ahora encima afronta su segunda lesión de la temporada. El serbio no está teniendo suerte en su periplo rojinegro.

En el Palacio de Deportes no solo se juega al baloncesto. También se emiten los partidos de España y hay conciertos como el de Maka, que atendió a GranadaDigital antes de la segunda y última puesta en escena de este año en Granada. Otro que actuará, aunque en este caso en la Plaza de Toros Monumental del Frascuelo, será Alejandro Sanz. Para entonces, en junio, ya no habrá nieve. Ese privilegio debe llegar el 3 de diciembre, nueva fecha prevista por Sierra Nevada para abrir la estación. De momento, ya se han activado los sistemas de producción de nieve y los empresarios esperan una ocupación de casi el 70% para el puente de la Constitución y la Inmaculada. Mientras, en Pradollano, el Ayuntamiento de Monachil ya acondiciona el local en el que se ubicará el Parque de Bomberos que, al fin, prestará servicio en las altas cumbres.