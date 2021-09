Granada se despide de agosto y da la bienvenida a septiembre con una semana cargada de actualidad informativa. En materia de coronavirus, la provincia prosigue con su desescalada particular gracias a una clara estabilización en los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias, aunque el departamento vigila de cerca la evolución de los brotes en residencias. Además, este viernes, Fermasa dejará de ser punto de vacunación masiva. La mejora ha permitido que la Junta de Andalucía abra la mano y alivie restricciones en toda la comunidad. En el panorama local, la actualidad política del Consistorio capitalino está acompañada de reproches provenientes de la crisis del ‘pacto del 2+2’. El final del verano se acerca, pero los incendios siguen muy presentes en la actualidad de la provincia. En el apartado deportivo, el Granada CF ha cerrado ya su plantilla, mientras que el Covirán Granada arranca su pretemporada con ilusiones renovadas. En lo cultural, destaca el Festival Milnoff, que ha sido presentado este viernes.

La transmisión del Covid-19 se encuentra estabilizada. Entre el lunes y el viernes, la provincia ha sumado un total de 546 contagios, con números similares en los distintos partes de información aportados por Salud. Los hospitales granadinos iniciaron la semana con el logro de bajar de los 100 ingresados a causa de la enfermedad, algo que no ocurría desde julio. El Centro Psicopedagógico Reina Sofía de Armilla ha superado ya el brote que afectó al centro, mientras que el centro de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores en Guadix ha registrado once positivos y la residencia municipal Braulia Ramos de Baza cinco.

En lo relativo a niveles de alerta, las áreas Nordeste y Sur se mantienen en nivel 1, mientras que los distritos Granada y Metropolitano quedan en nivel 2. La provincia ha recibido con gusto la relajación de medidas de Andalucía, que incluye la ampliación de aforos en distintos tipos de eventos y de horarios en locales de hostelería y ocio nocturno. La Feria de Muestras de Armilla afronta este viernes su última jornada como punto de vacunación masiva. Se ha programado un acto institucional e incluso hay prevista una ‘sirenada’ como homenaje a todo el personal que ha trabajado estos meses en la inmunización de miles de ciudadanos. Respecto al proceso de inmunización, el gobierno autonómico tiene previsto para octubre la vacunación de menores de 12 años en sus centros escolares para afrontar el curso escolar con las mejores garantías.

La actividad política nunca para, pero en el Ayuntamiento de Granada avanza con cierta crispación de fondo cual hilo musical. La solicitud de Ciudadanos de las actas del exalcalde Luis Salvador y el concejal José Antonio Huertas ha dado pie a críticas del PP, que habla de transfuguismo en el equipo de gobierno local. Paco Cuenca ha declarado que no considera tal cosa. El primer edil aboga por “aportar soluciones”, aunque también ha aprovechado para recordar las “trifulcas” provenientes del ‘pacto del 2+2’. Entre las novedades en la capital destaca la recuperación de la Unidad Canina de la Policía Local.

El verano de 2021 está siendo durísimo con la provincia en lo que se refiere a incendios. Tras el fuego dado en Gualchos que calcinó entre 80 y 100 hectáreas de terreno, en los últimos días se ha vivido otro en El Valle. En el inicio de la semana, un incendio en una residencia de Loja provocó que un hombre de 60 años falleciera tras arrojarse por una ventana.

El Granada CF está inmerso en pleno parón de selecciones, por lo que su actividad en los últimos días ha estado centrada en los despachos. Tras la dolorosa goleada encajada en Vallecas, el club ha vivido un animado cierre del mercado de fichajes estival con protagonismo en los laterales de su defensa. En el tramo final de la ventana de traspasos se han hecho oficiales la salida de Foulquier al Valencia y las llegadas de Santiago Arias y Sergio Escudero. El colombiano estará cedido este curso por el Atlético de Madrid, mientras que el veterano carrilero zurdo estaba libre tras finalizar su etapa en el Sevilla.

La afición rojiblanca volverá a ver a Yangel Herrera en Los Cármenes, pero será con la camiseta del Espanyol. En un desayuno informativo celebrado este miércoles, Pep Boada, director deportivo de la entidad, dejó claro que recuperar de nuevo al venezolano era una causa imposible. Patricia Rodríguez, consejera del club, afirmó estar contenta con el resultado final, pero todavía busca la guinda del pastel económico con la llegada de un patrocinador. La gran noticia para el Granada y sus seguidores puede ser la confirmación del aumento del aforo máximo para el próximo choque en Los Cármenes, que será frente al Betis. El duelo frente a los verdiblancos se disputará finalmente el lunes 13 de septiembre tras el conflicto vivido con la cesión de jugadores sudamericanos.

Los tiempos marchan distintos para el Covirán Granada, que esta semana ha iniciado su pretemporada. Pablo Pin ha comenzado a trabajar ya con sus pupilos, aunque todavía está a la espera de que Thomas Bropleh y James Ellisor obtengan la documentación pertinente para viajar a España y comenzar a entrenar con el resto de sus compañeros. Uno de los directores de juego del cuadro rojinegro, Christian Díaz, ha dejado claro en declaraciones a GranadaDigital que su aspiración era continuar en un equipo que aspira a todo.

La población se prepara para un septiembre con una amplia oferta musical. Este viernes se ha presentado la nueva edición del Festival Flamenco Milnoff, en el que la artista Estrella Morente estrenará su espectáculo ‘Copla’ dentro de una excelsa programación. Los amantes del indie están de enhorabuena, ya que el Granada Sound regresa y ya ha confirmado los primeros artistas que actuarán en el evento.

La recuperación de las actuaciones puede ser un halo de luz para las salas de conciertos de Granada, que arden en deseos de recuperar sus mejores posibilidades para acoger grandes citas para el público. Mientras tanto, no todo se recupera, pues el Zaidín Rock no regresa este 2021 debido a que la organización tiene claro que “se hace cómo se debe o no se hace”. El hábito de convivir con las medidas de prevención del Covid-19 ha posibilitado que en numerosos municipios de la provincia se hayan organizado múltiples actividades culturales, como es el caso de Las Gabias.