Resumen semanal | Dos regresos y otro que no se quiere ir

No todos los días uno regresa al lugar en el que fue feliz. Y si no que se lo digan al emérito, que aterrizó el martes en Vigo tras casi dos años fuera de España. Hace una década, quienes se despedían de su particular 'Jardín de las Delicias' eran los aficionados al baloncesto de Granada. Y ahora, diez años después y al igual que el rey Juan Carlos, ha sido el Covirán Granada quien ha devuelto a la capital a la mejor liga de Europa de la canasta con un ascenso histórico en un partidazo memorable. Primero el Oximesa, después el 'Cebé' y ahora la Fundación. Granada está de vuelta y la ciudad lo celebró por todo lo alto. La fiesta del ascenso conseguido hace justo una semana comenzó en el Palacio tras sonar la bocina se prolongó hasta altas horas de la madrugada en una conocida sala de fiestas de la capital. Ahora toca hacer los deberes también en el apartado institucional para que lo que se consiguió en la pista no lo dejen en agua de borrajas los despachos. A nadie le cabe duda de que así debe ser y será tras tantos años de espera.

La mitad del trabajo ya está hecho. La otra mitad le corresponde al Granada CF. Si se salva, la capital entrará en el selecto club de ciudades que han disfrutado en una misma temporada de sus dos equipos principales -el de fútbol y el de baloncesto- en la máxima categoría. Un maleficio histórico que podría romperse al fin este año. Los de Karanka hicieron un buen partido contra el Betis, pero insuficiente para puntuar en el Benito Villamarín. Demasiadas ocasiones falladas y excesiva facilidad atrás en el doblete del verdiblanco Juanmi. Pero los rojiblancos dependen de sí mismos en el último encuentro de la temporada ante el Espanyol. La afición lo sabe y ya ha agotado las entradas. El club ha detectado la reventa de algunos de los pases a Los Cármenes, por lo que ha procedido a retirar algunos carnets y habilitar la cesión de asiento. En la salvación confía la hinchada rojiblanca como también el exportero rojiblanco Roberto Fernández, el lateral francés Allan Nyom o uno de los entrenadores que consiguió hace pocos años la salvación en la mejor liga del mundo, Abel Resino.

¡Mira que si el Granada se salva...! Vaya Corpus le espera a los granadinos como los dos equipos jueguen el año que viene en la élite de sus respectivas disciplinas. Lo podrán celebrar por fin en el Corpus, que vuelve a tutiplén tras dos años de restricciones por la pandemia. Será en junio, antes de la llegada oficial del verano, que de facto ya está aquí. Desde hace más de tres décadas y media la canícula se combate en el Área Metropolitana con los clásicos chapuzones en el Aquaola. O mejor dicho, se combatía, porque el parque acuático ha anunciado su cierre tras 36 años abierto de forma ininterrumpida. Los más de 40.000 metros cuadrados de suelo sobre el que se asienta la instalación tienen una calificación de residencial terciario, por lo que se podría reabrir el parque, construir hoteles o hasta un camping. Los terrenos están ya a la venta y cuentan con al menos dos ofertas.

Seguro que más de uno se salta la normal y se termina bañando en el futuro lago artificial que ha proyectado el Ayuntamiento en uno de los llamados parques de borde que se planean sobre el sectores norte y oeste. En los parques es donde más proliferan los granos de polen que tanto están perjudicando a los alérgicos en estas fechas. Pero no todo en Granada es de color de rosa. Una incidencia eléctrica dejaba esta semana a varias zonas de la capital, Peligros y Maracena sin luz. Y en el Albayzín el problema está ahora en la okupación. Otro drama es el del paro de larga duración. Afortunadamente, el número de trabajadores granadinos que han pasado a ser indefinidos gracias a la nueva reforma laboral sigue creciendo. La provincia crece también en el campo de la inteligencia artificial, mientras que desde las instituciones también se trabaja en otros como el de la prevención. El objetivo, que no se tengan que repetir escenas como la vivida hace unos días en Torrenueva, donde la Policía Nacional tuvo que detonar un artefacto que databa de la Guerra Civil.

Y la Guerra Civil es a lo que durante demasiado tiempo han apelado políticos de todo pelaje para conseguir sus objetivos electorales. La campaña de este 19J parece que se desarrolla por otros derroteros. Eso sí, con la polémica del empadronamiento de Macarena Olona en Salobreña para poder presentarse como candidata por Vox a presidir la Junta. El Ayuntamiento del municipio costero ya ha tramitado su baja tras el pertinente informe policial y la alicantina tiene 15 días para presentar alegaciones. En Granada también estará, aunque solo unas horas, Juan Espadas. El postulante socialista no pudo estar en Armilla por dar positivo en coronavirus, pero sí que vendrá a Granada junto al presidente del Gobierno este fin de semana. 'Bienvenidos' es lo que le diría Miguel Ríos, que esta semana ha presentado la 'Casa de las Músicas' que lleva su nombre junto al Ayuntamiento y su propia fundación. Como hace poco hizo el cantante granadino, por Granada pasarán próximamente Rosalía, Serrat o Leiva. Y así se cierra una semana de idas, la de la Fundación o el rey emérito, y venidas. Esperemos que no la del Granada a Segunda.