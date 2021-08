Resumen semanal | Agosto se va, pero el público vuelve a Los Cármenes

Agosto es un mes de tradicional escasez informativa. Políticos, empresarios y protagonistas varios hacen las maletas y se van de vacaciones, vaciando las agendas informativas. Suele coincidir este descenso, para colmo, con la llegada de las olas de calor o la aparición de incendios forestales, pero sobre todo con el arranque de las pretemporadas y las competiciones en el deporte profesional. Por eso, agosto es tiempo de transición y por eso el final de este mes recuerda que todo vuelve a empezar. Sobre todo LaLiga, para que nos vamos a engañar.

Aunque el torneo doméstico ya arrancó la semana de antes, para el Granada CF la fiesta no iba a estar completa hasta que no volviera a sentir el calor de su afición en Los Cármenes. Y eso sucedió exactamente el pasado sábado ante un Valencia que encontró de forma postrera en el silbato de Del Cerro Grande el premio que no fue capaz de obtener durante más de 90 minutos. Los de Robert Moreno pudieron ganar, pero su exceso de relajación y la polémica arbitral le birlaron dos puntos. En el palco observaba atento la evolución del partido Rubén Rochina, quien fue anunciado minutos más tarde y presentado el martes por la mañana.

Ha sido una semana de presentaciones, pues el club también ha dado a conocer la segunda y tercera equipación para la presente temporada, mientras la dirección deportiva aún busca acomodo a cuatro futbolistas que no entran en los planes del entrenador del Granada CF. En ciclismo, la Vuelta a España cruzó la Costa Tropical y en baloncesto, el Covirán Granada ya conoce a sus primeros rivales de pretemporada. Por su parte, el palista granadino ha debutado en los Juegos Paralímpicos con derrota ante David Jacobs y Luka Bakic.

Pero como agosto también es mes de incidencias, GranadaDigital ha querido comprobar de primera mano cómo es una jornada de trabajo en el Centro Coordinador de Emergencias 112 situado en Cartuja. Desde luego que últimamente no lo han tenido fácil entre terremotos, incendios e inclemencias meteorológicas. Precisamente estas últimas son las responsables del preocupante estado de los pantanos granadinos, que están ya un 6% más vacíos que hace un año. Normal que ante esta situación, desde la Mesa por el Clima de Granada se urja a las administraciones a tomar medidas urgentes para frenar el cambio climático en la provincia.

Pero no todo son malas noticias. Quién iba a decir hace sólo unas semanas que la situación de la pandemia iba a dejar los titulares más optimistas. Pues así es. La mejora en los indicadores ha permitido a la Junta rebajar la alerta en La Alpujarra y la Costa Tropical. Desde este miércoles, el Distrito Sanitario Sur pasa a nivel 1 como el Nordeste, por lo que son ya 89 los municipios granadinos que se encuentran en el estadio más bajo en cuanto a medidas de contención previstas por el Gobierno andaluz se refiere. El proceso de inmunización sigue viento en popa, tal y como demuestra el hecho de que el próximo 3 de septiembre Fermasa cierre como centro de vacunación masiva. De otro lado, la última persona ingresada en el Hospital Comarcal de Baza por el brote en la residencia Braulia Ramos ya ha sido dada de alta. Y por si todo lo anterior fuera poco, la semana termina con una historia de esas que inoculan esperanza. Piedad Aguilar, vecina de Cúllar Vega que falleció en noviembre de Covid-19, ha dejado los 30.000 euros de su herencia a su pueblo, que los destinará a fines sociales. Desgraciadamente, el viernes se confirmó el fallecimiento de uno de los 38 contagiados en el brote de la residencia Reina Sofía de Armilla.

Sin dejar de lado el Covid, el Ayuntamiento de Granada ya se prepara para el inicio del curso escolar con la limpieza y desinfección de los colegios de la capital. También en clave de ciudad merece la pena reseñar la recuperación del servicio de bus búho entre las 23.30 y las 02.00 horas de la madrugada, así como la ampliación del horario de otras cinco líneas. Para el equipo de Gobierno son pasos fundamentales para ayudar a las pequeñas empresas de Granada y beneficiar la recuperación del turismo. Al menos este último sector lo va a necesitar ante el incierto mes de septiembre que se avecina. Esa inquietud ya se ha acabado para Luis Salvador y José Antonio Huertas, expulsados de Ciudadanos, formación que les ha pedido, junto a Manuel Olivares y Lucía Garrido, que entreguen sus actas. Liberados después de meses de tensión, los dos exconcejales por fin le han dicho ‘Adiós al pánico práctico’, como Izal, que actúa este viernes en el Cortijo del Conde.