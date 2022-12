Resumen de 2022 | Ambición para acoger infraestructuras y desarrollar proyectos

Granada cierra el 2022 tras un año en el que ha levantado la mano con la intención de ubicarse en el mapa del país con una denominación de provincia preparada para acoger proyectos de envergadura. El chasco de la Aesia no debe tapar un trabajo que puede sumar para alcanzar otras metas como el acelerador de partículas. El territorio se encuentran inmerso en avances para ambiciones como la ampliación del metro o una estación de Sierra Nevada referente en Europa. Las instituciones y la ciudadanía también han distinguido a las personas y entidades que honran Granada o la defienden, como los efectivos del Plan Infoca durante un verano infernal.

A pesar de la presencia de aspectos positivos, el cierre del 2022 tiene un final amargo debido a la despedida de la posibilidad de acoger la la sede de la nueva Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Granada entró con presteza en la carrera, apostó fuerte desde el principio y enseñó el músculo y la unidad institucional de su candidatura. Finalmente, el Consejo de Ministros determinó que la opción ganadora fuese la de La Coruña. La reacción del alcalde, Paco Cuenca, fue pedir "transparencia" para conocer los criterios empleados en el proceso debido a su falta de conformidad. El primer edil recibió un toque de atención de su partido, desde donde se ha defendido la validez del procedimiento. El mandatario prometió "lealtad", pero no mesura.

El paso de los días dejó claro que la actitud de la candidatura granadina no es una pataleta, pues la intención es llegar hasta el final. El Pacto por Granada se reunió y acordó tomar la vía judicial, una decisión que se ratificará este viernes en una comisión municipal urgente. Este paso cuenta con el apoyo de colectivos granadinos que mostraron su desaprobación con una concentración en la Plaza del Carmen a la que también asistieron algunos representantes institucionales.

Salvo que se dé un giro brutal de los acontecimientos, la Aesia no se instalará en Granada, pero todo el trabajo desarrollado no caerá en saco roto. Cuenca aseguró tras el fiasco del 'no' que se aspira a "todo". Uno de los organismos a los que se aspira es la Agencia Estatal de Salud Pública. Granada se ha erigido como 'ciudad de la ciencia' y quiere lucir todas sus fortalezas para acoger proyectos e infraestructuras de gran calado. Los atractivos existentes, como el gran potencial de la Universidad, seguirán acompañados en 2023 por la insistencia mostrada en los últimos meses, pues en los tableros políticos se puede aplicar con razón el dicho de 'el que no llora no mama'.

Acelerón por el IFMIF-Dones

El 2022 ha acercado aún más el acelerador de partículas a Granada, concretamente a Escúzar. El director del consorcio IFMIF-Dones España, Ángel Ibarra, aseguró hace poco más de una semana que "el acelerador de partículas se construirá en Granada", pero no dio fecha concreta para ello. El año comenzó con la cesión de los terrenos para albergar el complejo, un avance significativo en una jornada que aunó el apoyo de la Junta y el Gobierno central. El gobierno de la región terminará de abonar este año a la UGR más de diez millones destinados a actuaciones del propio acelerador. Los presupuestos andaluces para el 2023 destinarán al IFMIF-Dones una partida de 5,4 millones.

Los primeros trabajos en la parcela designada comenzaron hace unos meses con la construcción de tres edificios. El impacto de esta infraestructura tendrá un gran impacto con la creación de más de un millar de empleos solo en Granada. El proyecto cuenta con la atención del Rey Felipe VI, que confía en que otros países, además de Croacia, se sumen a la importancia de buscar energías eficientes, limpias y sostenibles para un futuro mejor.

El plan de Sierra Nevada

Sierra Nevada también busca mejorar, y para ello cuenta con un plan que contempla una inversión cercana a los 400 millones. El gasto previsto se divide en desarrollo urbanístico y turístico, medios mecánicos, producción de nieve, sostenibilidad, hostelería y máquinas y motos. La estación invernal inició su nueva temporada con la inauguración del telesilla Emile Allais.

Los hosteleros de Sierra Nevada esperan que la campaña finalice este nuevo año tras el puente del 1 de mayo, una petición que está más que trasladada de forma reiterativa a la Junta. La Consejería de Fomento si tiene ya más que prometidos 27,8 millones de los presupuestos andaluces para la renovación de remontes y del centro de compresores, bombeo y transformadores, cañones de nieve o máquinas pisapistas. La titular del ramo, Marifrán Carazo, tiene claro que Cetursa puede convertirse en un "referente en Europa".

La ampliación del metro

La propia Marifrán Carazo manifestó en octubre que "el 2023 será el año de la ampliación del Metro de Granada". La popular adelantó que este próximo año se destinarán 20 millones de euros de fondos Next Generation para la prolongación sur hacia Churriana de la Vega y Las Gabias, además de 28 millones para ocho nuevos trenes que se incorporarán a la flota. También se dará continuidad a las obras compensatorias, con 1,3 millones para terminar el tercer y último tramo del eje Arabial-Palencia o casi medio millón de euros para que el vestíbulo norte de la Estación Alcázar Genil sea sala multiusos. Por último, se instalará por 7,4 millones una cubierta verde en Talleres y Cocheras, que incluye unas placas fotovoltaicas para autoconsumo de los servicios del metro. Además, la presencia de fondos europeos es un condicionante para que las actuaciones se ejecuten lo antes posible para no perder las ayudas recibidas.

El primer paso de la ampliación del metro mira de forma directa al área metropolitana de Granada con la idea de que en la circunvalación se vean muchos menos coches en las horas puntas de tráfico. Para más adelante quedará su extensión por el centro de la capital, algo con lo que no está de acuerdo Paco Cuenca. El alcalde ha manifestado en más de una ocasión su preferencia por ampliarlo por los barrios. Su equipo de gobierno ha trabajado en 2022 por definir lo máximo posible un proyecto de ciudad. El Consistorio aprobó el pasado mes de septiembre unos presupuestos de récord tras sobrepasar la línea de los 300 millones.

El turismo, omnipresente

La ciudad ha renovado recientemente su marca turística con la intención de "mejorar su posicionamiento turístico nivel nacional e internacional". Por otro lado, el nuevo Plan Albayzín contempla por primera vez la protección del Sacromonte tras una larga espera. Dentro del apartado turístico, el Consistorio tiene sobre la mesa el debate de la implantación de la tasa turística, un asunto que está relativamente pausado por la falta de apoyo de la Junta y los hosteleros locales. Quienes visiten Granada tendrán la posibilidad de utilizar patinetes para desplazarse, aunque su precio no es barato.

La Diputación de Granada tiene las infraestructuras entre las prioridades marcadas dentro de sus presupuestos. La despoblación es otra de las preocupaciones principales del organismo. De cara al futuro, las administraciones de la provincia han recibido recientemente las conclusiones de los ocho foros de GranadaConectada, que ha contado con personalidades de distintos ámbitos para hablar sobre la situación de Granada, sus necesidades y su potencial. Para que Granada esté conectada de verdad es necesario que se pueda viajar en tren de alta velocidad a ciudades como Málaga.

La movilidad tiene una cuota de protagonismo relevante en la partida de los Presupuestos Generales del Estado para Granada, con más de 110 millones para la Variante de Loja y el desdoble de la vía AVE de Bobadilla. Además, abarcan un impulso a las canalizaciones de Rules y al tramo entre Atarfe y Granada, entre otras intervenciones. Las canalizaciones de Rules es una de las reivindicaciones defendidas desde hace mucho por la Costa Tropical, que regresó recientemente a Madrid para alzar la voz con peticiones con asuntos como los espigones en las playas afectadas por los temporales y la conexión ferroviaria con la capital.

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez visitó en noviembre la nueva subestación eléctrica de Baza y habló de una "deuda histórica" en materia de infraestructuras energéticas. En esa conversación tienen algo de palabra las personas de la Zona Norte que sufren cortes de luz desde hace más de una década. El defensor de la ciudadanía acudió a la mismísima Comisión Europea para pedir amparo institucional para las familias afectadas.

Distinciones

Los reconocimientos son una parte fundamental de cada año. El Consistorio concedió al mítico Pepe Macanás el título de hijo adoptivo entre sus honores y distinciones de este 2022. Paco Cuenca confirmó que en un futuro se reconocerá también la figura de Jesús Candel, quien se marchó, pero dejó en la ciudadanía el legado de Spiriman. El Ayuntamiento también dejó claro que los presupuestos aprobados llevan el sello de José María Corpas, concejal de Economía fallecido a causa de un cáncer de páncreas.

La Diputación también distinguió a catorce personas y entidades, entre los que se encuentran los trabajadores del Plan Infoca, que han vivido un verano durísimo en la provincia que debe mostrar la necesidad de trabajar en la prevención de fuegos. El 2022 ha traído consigo un premio que Granada llevaba esperando muchos años: su primera estrella Michelin. Un honor para el restaurante La Finca de Loja.