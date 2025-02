Los residentes de Medicina de Familia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada se han plantado. Los médicos en formación han convocado una huelga con carácter indefinido a partir de este jueves, 20 de febrero, que interrumpirá por completo su actividad si, como hasta ahora, las partes no alcanzan un acuerdo en cuanto a las condiciones reclamadas por los internos. En concreto, son cuatro puntos los que demandan, que oscilan en torno a las guardias que asumen, una formación que consideran insuficiente y la falta de personal estructural. Las principales reivindicaciones se concentran en el servicio de Urgencias del Hospital Santa Ana de Motril, cuyos responsables, junto con la dirección del distrito y la unidad docente, tratan de acercar posturas.

La convocatoria de huelga trasladada por los médicos internos residentes (MIR) al Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Junta de Andalucía, a la que ha tenido acceso GranadaDigital, enumera sus reclamaciones partiendo de la "regulación del número de guardias según año de promoción y distribución del tiempo en las diferentes áreas". También solicitan la presencia de "un responsable o referente todos los días" durante dichas jornadas, incluidos los fines de semana, para cada uno de los médicos en formación, así como la "no coacción ni persecución para cubrir" las de compañeros. "Nada de llamadas ni mensajes. No somos personal estructural y, por lo tanto, somos prescindibles", recalcan. En última instancia, piden "formación supervisada en el circuito de críticos".

"La falta de personal estructural es un problema que consideramos que tiene que ser reclamado a Dirección Médica o incluso, transmitir el problema existente a la Junta de Andalucía de forma directa si es incapaz de ofrecer soluciones contractuales. Es inadmisible que se prioricen intereses administrativos por encima de la calidad de nuestra formación", recogen los residentes en un escrito anterior, también consultado por este periódico, dirigido a la unidad de docencia y al servicio de Urgencias Hospitalarias. En el mismo, manifiestan su "absoluto rechazo e indignación ante la situación". "En reiteradas ocasiones, hemos sido asignados a cubrir huecos propios del personal adjunto, sacándonos del área de Observación por diferentes motivos. Podemos llegar a comprender que de forma puntual tengamos que cubrir algún hueco de un compañero residente en días de mayor carga asistencial pero hablando con sinceridad, creemos que no debería ser así", ahondan.

Definen su situación como "un estado de precariedad laboral injustificable". "No somos una solución de bajo coste para paliar las carencias organizativas ni deberíamos ser tratados como tal", apuntan, para seguidamente añadir que estas condiciones vulneran "los principios establecidos" en su contrato de formación. En esta misma línea se expresa uno de los MIR afectados, que a la consulta de este diario prefiere mantener el anonimato. "Lo que nos lleva a convocar la huelga del día 20 es una carencia en la formación de la residencia", sintetiza.

"Ya no es que no haya una formación de calidad, que no pedimos ni eso, sino simplemente el tiempo estipulado según el plan formativo a nivel nacional, que no se ajusta ni de lejos", continúa el residente. "Nos tenemos que cubrir nosotros las guardias, que somos personal en formación y no deberíamos tener esa obligación", agrega. "El día que no vamos, por carencia de personal estructural, consulta que se queda cerrada y se sobrecarga al resto de compañeros", asegura.

"Hay mucha sobrecarga asistencial y toda esa carencia de personal estructural se cubre con los médicos en formación", incide, lo que conlleva dos consecuencias. Por un lado, la carencia de médicos estructurales "imposibilita una formación de calidad". Por otro, la atención a los pacientes también se resiente. "Al final, el trabajo sale para adelante, pero no como debiera en muchas ocasiones y no nos formamos como deberíamos", concluye. "Defendemos cuatro condiciones formativas, que son las que estamos negociando ahora mismo con la dirección del hospital. A nosotros no nos interesa estrar de huelga, ni queremos eso, pero nos hemos visto abocados a tener que plantarnos", agrega. Si las partes no alcanzan un acuerdo, a partir de las 8:00 horas del jueves iniciarán su parón.