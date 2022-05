Repunta la venta de test de antígenos tras la Semana Santa en Granada

La venta de test de detección de antígenos de Covid-19 ha vuelto a repuntar en Granada tras la Semana Santa. Las farmacias han advertido un nuevo crecimiento en la demanda de estas pruebas diagnósticas, que rebasaría el 50%, según indicaron a GranadaDigital desde Bidafarma, el principal distribuidor de los test. Un aumento significativo, pero lejos del percibido hacia finales del año 2021, tal y como subrayan desde el sector, y que no plantearía problemas de abastecimiento en las boticas.

Desde la distribuidora farmacéutica precisan que este repunte se viene "notando desde Semana Santa". Coincide este lapso, además de las propias jornadas festivas, con la eliminación de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios interiores. "Ha aumentado la demanda, pero está totalmente controlado. No hay ningún problema de desabastecimiento ni se prevé que lo haya. Los pedidos están llegando con normalidad y hay un stock de seguridad", matizan fuentes de Bidafarma.

Las oficinas de farmacia granadinas corroboran esta percepción. "La verdad es que sí se nota. No tanto como en la ola aquella de Navidad, que fue un desbarajuste, pero sí es cierto que, justo después de Semana Santa, la demanda de antígenos vuelve a crecer", advierte Manuel Albendín, propietario de la Farmacia Ganivet. Raquel Juan, farmacéutica de la botica Realejo, y Beatriz Aybar, de la farmacia Ángel Martínez Serrano, detallan que el aumento de las ventas se viene produciendo especialmente "desde hace una semana".

Sin embargo, y a diferencia de lo sucedido en las postrimerías del pasado año, las oficinas no han detectado escasez de pruebas. "No nos hemos quedado sin unidades. Tenemos y en los almacenes distribuidores también hay", asevera Aybar. "A mí me quedan y recibo todos los días", apunta Juan. Tampoco Albendín ha sufrido una falta de stock. "Como nos ‘obligaron’ a cargarnos en Navidad porque esto era un desastre, yo tengo todavía test desde entonces", detalla, para seguidamente incidir en que, a su juicio, "no va a haber problemas de desabastecimiento".

Tanto los encargados de oficinas farmacéuticas como la distribuidora coinciden en que los test nasales están siendo mucho más solicitados que los de saliva. "El nasal es el que más se está demandando. Además, con diferencia. El de saliva se suele utilizar para niños o para gente que tiene muchísima molestia", aseguran desde Bidafarma. Albendín, además, agrega que "la gente, en general, cree o tiene la conciencia de que el nasal es el más eficaz y, por eso, es el que se lleva".

Caída de los positivos

Este repunte en las ventas de test de antígenos, sin embargo, contrasta con la tendencia descendente que ha adquirido Granada en las últimas semanas en cuanto a nuevos contagios. El último recuento de positivos, emitido este martes por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, indica una caída de 92 infecciones en la provincia con respecto al índice anterior -445 por los 537 de la semana pasada-. Dicha cifra, que data del 26 de abril, ya supuso un desplome de 224 enfermos.

Una inercia que ratifican los últimos datos arrojados por el análisis de las aguas fecales granadinas. Desde el pasado mes de enero, el informe de vigilancia microbiológica de aguas residuales como indicador preventivo de la pandemia no ha registrado ningún aumento. El último fue en la semana comprendida entre el 2 y el 8 de enero. Entonces, se alcanzaron unos guarismos que se mantuvieron estables hasta la semana que abarcó del 3 al 9 de este mes de abril, cuando se notificó una "disminución" de los niveles de Covid-19 en las aguas granadinas, que marcó unos parámetros en los que se ha instalado la provincia hasta el momento. No obstante, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del que dependen estos estudios, no ha actualizado los datos correspondientes a la pasada semana.