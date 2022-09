Sentado en una silla de playa y bajo una sombrilla. Así presencié la primera derrota del Granada de la temporada. Pero la desesperación ante las ocasiones falladas no me hacían hundir mis pies en cálida arena costera, sino restregar las suelas de mis zapatillas entre las piedras que se amontonaban en la cuneta de una retorcida carretera de montaña.

Lo cierto es que no pude sacar demasiadas conclusiones del partido, ya que lo vi con bastante retardo y con demasiadas desconexiones. Encima, para rematar a este sufridor, una pareja de vascos me alertaba de las mejores jugadas agitando su gigantesca bandera del Athletic de Bilbao desde el otro lado del asfalto.

El final del encuentro me lo perdí para situarme en la rampa más severa del puerto de montaña y poder ver cómo se retorcían sobre la bicicleta los mejores ciclistas del mundo. Precisamente allí, entre aplausos y vítores; y entre los pocos minutos que pasaron entre el grupo de escapados encabezados por Jay Vine y el del maillot rojo, comprobé apesadumbrado que el Granada acababa de hincar la rodilla en Andorra.

Poco o nada miré más el móvil hasta que regresé a casa ya a media tarde. Y he de decir que me alarmó más la reacción de parte de la hinchada que la propia derrota. Una derrota que, una vez digerida en frío, pienso que puede ser hasta buena. Porque si no pude sacar demasiadas conclusiones deportivas de esta derrota por estar presenciando la etapa de la Vuelta a España, sí que pude sacar una muy importante a nivel social: subir a Primera va a costar tanto como superar los vertiginosos repechos de El Purche. Que nadie se equivoque.