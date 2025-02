Renta 4 Banco disecciona el escenario financiero tras el regreso de Donald Trump

Las agujas del reloj rondaban las 18:00 horas cuando se produjo el seísmo. El epicentro, el Capitolio, Washington. Donald Trump fue reelegido presidente de los Estados Unidos y el orden mundial dio un vuelco. Con él, las bolsas y los mercados bursátiles, que ahora deparan un 2025 difícil de prever. Renta 4 Banco se ha adentrado por ello en lo inesperado. "No cabe duda de que esa es la gran novedad de este año, ni de que genera un entorno un poco de sorpresas", sostiene el presidente de la entidad financiera, Juan Carlos Ureta, antes de ponerse frente al atril. La entidad financiera, fiel a su cita anual en Granada, ha celebrado en la Cámara de Comercio una conferencia para analizar el escenario económico actual, además de abordar distintos tipos de modelos de inversión de cara al presente ejercicio.

"La venimos haciendo hace ya más de 25 años aquí en Granada. No hemos fallado ni uno, ni siquiera el del Covid. Lo que hacemos es hacer una visión general de cómo estamos viendo la situación de la economía, de los mercados financieros", define Ureta, que acaba de rubricar el convenio anual de Renta 4 Banco con la asociación Granadown. Junto a él, Carlos Bocanegra. "Para nosotros es muy importante que cada año podamos celebrar esta conferencia anual de estrategia, ver las claves del mercado, las perspectivas, la situación de las finanzas", incide el director de la entidad en la provincia.

"Cambia todo y, además, lo hace de manera cada vez más acelerada. Realmente, los cambios de las últimas dos décadas y media han sido constantes", precisa Ureta, quien tiene muy claro que "este año 2025 la novedad tiene nombre propio y es Trump". "Analizamos un poco todo lo que es la propuesta económica y política de la nueva administración americana, cómo eso puede impactar también en Europa, desde luego, y en el resto de la economía mundial, además de cómo va a alterar también las valoraciones de los activos. Las está alterando ya, de hecho", avanza sin incurrir en el spoiler de la conferencia. "Todos los años son cambiantes. Eso genera volatilidad en los mercados, nuevas situaciones y, al final, también eso produce oportunidades de inversión, que es donde nosotros trabajamos día a día", focaliza Bocanegra, en lo que las butacas del auditorio se van llenando. En opinión del director de Renta 4 Banco en Granada, 2025 abre un escenario "de posibles caídas o de mayor incertidumbre", que "puedan ser aprovechados para tomar posiciones".

"Escenario actual cambiante"

Se atenúan las luces en la sala y el proyector ilumina la gran pantalla que preside. Juan Carlos Utera saca el bisturí y comienza a diseccionar el "cambiante escenario actual". "La llegada de Trump ha sido recibida con gran entusiasmo por las bolsas. Ha habido una subida muy espectacular en el Eurostoxx", apunta. Un ascenso que, precisa, "contrasta con la inquietud que genera en el resto de la opinión pública". "Ya ha llegado y lo que está ocurriendo es que los mercados están viendo su cara amable", sentencia. "La economía global se ha comportado en las últimas décadas básicamente bien", ha echado la vista atrás, para seguidamente advertir que "no solamente no ha habido una recesión, sino que ha habido un aterrizaje suave". "La otra cara de la moneda, la menos amable, es que la deuda ha ido creciendo", contrapuso de inmediato. Así, uno a uno fueron cayendo los secretos del panorama financiero. Lo inesperado, para quienes asistieron, ya no lo será tanto.