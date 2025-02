Relevos x la vida consigue crear una Unidad de Oncología Juvenil en el Virgen de las Nieves

"Lo primero que hice cuando salí del cementerio, con la urna de mi hijo en los brazos, fue ir al hospital a darle un abrazo a cada una de las personas que, habiendo lamentado su muerte, se habían convertido en nuestra familia". Así de contundente se muestra Maruzzella Romero cuando se le pregunta de dónde sacó las fuerzas en aquel momento para fundar 'Relevos x la vida', la asociación granadina que lucha día a día contra el cáncer juvenil. Esta madre reconoce que "no podía quedarme de brazos cruzados".

Tras la pérdida de su hijo de 16 años a causa de un tumor cerebral, esta mamá coraje se enfrentó al dolor más inhumano del mundo bajo una única premisa, ayudar a otros jóvenes a sobrellevar esta dura enfermedad. Así nació 'Relevos x la vida', la asociación granadina que trata de poner su granito de arena para que los pacientes de oncología juvenil tengan un hueco en el hospital. "Con 16 años tu eres demasiado mayor para estar con los más pequeños, pero demasiado pequeño para estar en la sala de oncología de los adultos", explica Maruzzella. "No tienen la misma forma de luchar, por eso es importante que estén en espacios distintos", sigue diciendo.

Relevos x la vida, una historia que transforma el dolor en impulso

En 2018, 'Relevos x la vida' se forja como asociación, aunque meses antes, su impulsora ya hacía de las suyas para tratar de ayudar a otras familias que se encontraran lidiando con un cáncer juvenil. "Mi guía ha sido y será siempre mi hijo, él ahora no está aquí, pero es la razón de todo esto, es el alma de Relevos x la vida y de todo lo que se hace", asegura Maruzzella. Su objetivo final es crear una Unidad Juvenil de Oncología en el Hospital Virgen de las Nieves. Después de muchos años de lucha, esfuerzo y lágrimas, esta mujer ha logrado que el proyecto sea una realidad. Este nuevo espacio se ubicará en la décima planta del Hospital de Día, y justo en las terrazas se construirá un edificio anexo que permitirá que otros jóvenes vivan su enfermedad en un ambiente diseñado por y para ellos.

Por el momento, Maruzzella y su asociación ya han conseguido que estos adolescentes traten de sentirse como en casa. "Yo me he basado en todo lo que necesitaba mi hijo y no tenía cuando nos tirábamos los días en el hospital, me decía: 'Mamá me aburro', y yo trataba de hacer que eso no fuera así. Todo lo que hacía con él como madre, lo hago ahora con otros pacientes que llegan a esa décima planta", cuenta la mujer. En las habitaciones de estos jóvenes ahora hay PlayStations, Netflix, juegos de mesa, gafas virtuales, tablets, entre otras cosas. También organizan viajes, talleres y un cine fórum (una proyección a la que le precede una tertulia).

Además, está trabajando para que se instaure oficialmente un día contra el cáncer juvenil. De hecho, en Granada ya existe gracias a ella. Es el 28 de octubre, coincidiendo con el cumpleaños de su hijo. "Me ha costado, pero lo he conseguido", dice. Ese día todas las instituciones se suman a la causa iluminando sus edificios de azul, el color con el que se identifica este cáncer. "Así cada año se encienden más velas", comenta emocionada.

Maruzzella, el pilar que sostiene la mano del cáncer juvenil

Resiliente. Generosa. Y con un espíritu "muy jovial". Así describe Cristina Carrillo, paciente oncológica, a Maruzzella, la impulsora de 'Relevos x la vida'. La vida las unió después de que ambas atravesaran una dura batalla contra el cáncer a través de sus hijos, una experiencia que, lejos de quebrarlas, las fortaleció y llevó a la creación de un lazo trasciende la enfermedad. "Su historia, marcada por la pérdida de su hijo, refleja cómo ha sabido resurgir como el ave Fénix, con ese optimismo, ese carácter tan sumamente alegre y esa generosidad inmensa, sobre todo cuando se entera de la llegada de un nuevo paciente al hospital de día que no duda en acudir para ofrecerle su apoyo, su compañía y todo lo que esté en su mano para que esa persona afronte la situación de la mejor manera posible", explica emocionada esta joven.

"Maruzzella fue nuestro pilar en aquel hospital", afirma Carolina, madre de Álvaro, paciente de leucemia juvenil. "Gracias a ella y a lo que hacen desde 'Relevos x la vida' tenemos de todo en esa sala, porque allí no tenemos nada, ni a nadie", dice esta madre. "Porque allí solo hay llanto, solo hay tristeza, y ver a alguien que llega allí, a esa sala del terror, y que te haga reír, para mí es lo más importante. Cada vez que iba, veía a mi hijo, toda la semana triste, tirado en la cama. Y llegaba Marucela. '¡Para arriba!'. Y era para arriba", continua. Carolina asegura que Maruzzella ya es "parte de mi familia" y reconoce que "muchas veces le he dicho más cosas a ella que a mi propia familia. Porque me daba miedo hacerles más daño, y ella me entendía. Le puedo decir, le puedo contar, porque ella me va a aconsejar. Siempre me decía: 'aguanta, aguanta, aguanta'".

