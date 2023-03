Regreso al pabellón que marcó el camino hacia el éxito

Se suele decir que las coincidencias no existen, que todo lo que ocurre a lo largo de la vida tiene un por qué, un sentido que tarde o temprano se encuentra. El próximo domingo 2 de abril, el Covirán Granada pisará el parqué del Wizink Center para medirse al Real Madrid, misma pista que pisó hace exactamente un año.

Aquel 1 de abril de 2022, los rojinegros visitaban el estadio madrileño por primera vez en su historia para disputar la Copa Princesa ante Movistar Estudiantes. Un encuentro entre los máximos aspirantes al título de la LEB Oro y el ascenso a la ACB, un duelo entre el gran favorito de la temporada y el club que, sin hacer demasiado ruido, se coló entre las primeras posiciones de un sueño que acabaría materializándose apenas unas semanas después.

Cientos de aficionados rojinegros viajaron con sus colores rojo y negro por bandera para vivir una experiencia única, un partido que, ni en sus mejores sueños, se hubiesen imaginado presenciar. El Wizink Center acogió aquel 1 de abril a más de 9.000 espectadores, unas gradas a rebosar que vieron en vivo y en directo como el equipo madrileño se alzaba con la Copa Princesa. Tras el pitido final, la tristeza se apoderó de la plantilla granadina, pero un pensamiento comenzó a tomar fuerza en la mente de los jugadores rojinegros: "Esto es solo el principio".

Tras aquel encuentro, Covirán Granada debía regresar a Madrid tan solo una semana después para repetir escenario y rival, pero esta vez en liga. Al segundo intento se consiguió la victoria y desde ese momento, el resto es historia, una historia que Christian Díaz recuerda como el punto de inflexión que los llevó a poder visitar de nuevo el Wizink Center, pero esta vez para enfrentarse al Real Madrid.

"De aquel día recuerdo más cosas positivas que negativas. Recuerdo llegar al vestuario y decirle a mis compañeros que tenían que estar tranquilos, que la semana siguiente volveríamos. Recuerdo decirles 'la Copa para ellos, que la disfruten, que descansen y salgan de fiesta, que la semana que viene volvemos y el partido de liga es el que importa". Estas palabras de Christian Díaz fueron un mensaje clave para que tan solo siete días después los de Pablo Pin regresasen con una sola convicción en sus mentes. Ese partido sí que había que ganarlo.

El base canario reconoce que si se le da a elegir entre ganar la Copa Princesa o aquel partido de liga, "obviamente quería ganar el de liga". "La derrota nos dio un chute de moral para regresar y ganar el segundo encuentro en el Wizink y poder afrontar el resto de la temporada".

Desde aquella victoria, el Covirán Granada arrebató el título de favorito a Movistar Estudiantes y comenzó un camino que lo llevaría directamente hasta la ACB, certificando su ascenso el 13 de mayo de 2022. Un mes donde los nervios y el sueño de cualquier jugador se materializaba cada vez más. "Fue un momento de temporada bonito, pero ahí fue donde empezaron los nervios. Nosotros estábamos a nuestro aire, a partir de ahí empezó la presión".

Un año y un día después, el Covirán Granada pisará de nuevo esa pista que lo vio sufrir, pero también celebrar una victoria que acabaría significando un título. Ya no es LEB Oro, ahora es ACB y esta vez espera todo un Real Madrid. No será fácil dar la sorpresa, pero seguro que los recuerdos de aquel mes de abril del pasado año vuelven a la mente de los jugadores que siguen vistiendo la elástica rojinegra para, al igual que en aquel momento, tomar la moral necesaria para afrontar ese duelo y la recta final de temporada. Regresar un año y un día después al estadio que vio convertirte en un claro aspirante al ascenso no puede ser una simple casualidad.